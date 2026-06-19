Crianças menores de 15 anos são proibidas de usar redes sociais

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Crianças com menos de 15 anos de idade estão proibidas de usar, criar, ou operar contas pessoais nas redes sociais. Elas não poderão publicar conteúdo, comentar, compartilhar ou participar de grupos públicos em aplicativos como WhatsApp, Instagram e outros.

A medida foi aprovada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira, 18. De acordo com informações divulgadas pelo gabinete de imprensa, as regras se aplicam a todas as plataformas de redes sociais que operam no país.

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A ideia é que as empresas implementem medidas robustas de verificação de idade, identidade digital e tecnologias com suporte de inteligência artificial, garantindo que nenhuma criança tente burlar o sistema.

Já os jovens de 15 e 16 anos poderão usar as plataformas com medidas de segurança reforçadas, com direito a controle de conteúdo apropriado para a idade, restrições à interação com usuários desconhecidos, ferramentas de gerenciamento de tempo de tela e recursos de supervisão parental.

Ainda segundo o documento, as empresas de mídias sociais terão até 12 meses para se adequarem às novas regulamentações e excluir possíveis contas pertencentes a esses menores de 15 anos.