Alinhamento planetário: como ver Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua nesta noite

Quem olhou para o céu no início da noite desta quarta-feira, 17, encontrou uma cena difícil de passar despercebida. Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua apareceram muito próximos no horizonte oeste, formando uma espécie de corredor luminoso visível a olho nu. Para quem não conseguiu acompanhar o espetáculo, a boa notícia é que o fenômeno volta a se repetir nesta quinta-feira, 18, logo após o pôr do sol.

A configuração chamou atenção principalmente pela presença da Lua crescente próxima de Vênus, o astro mais brilhante do grupo. Embora alinhamentos entre planetas aconteçam com relativa frequência, a combinação envolvendo três planetas e a Lua tão próxima de um deles é considerada menos comum.

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Por que os planetas parecem alinhados?

A explicação para esse efeito visual está na forma como os corpos do Sistema Solar se movimentam. Os planetas que podem ser observados sem telescópio — Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno — giram ao redor do Sol em trajetórias muito semelhantes à da Terra.

A Lua também acompanha praticamente esse mesmo plano. Por isso, quando observados daqui, Sol, Lua e planetas parecem percorrer uma mesma faixa no céu, conhecida como eclíptica, região onde também estão localizadas as constelações do Zodíaco.

Esse é o motivo pelo qual, em determinados momentos, os astros dão a impressão de formar uma fila ou um corredor celeste.

O movimento dos astros cria o espetáculo



Apesar de seguirem caminhos parecidos, cada astro se desloca em uma velocidade diferente. A Lua é quem apresenta o movimento mais perceptível, avançando diariamente cerca de 15 graus no céu — o equivalente a uma mão aberta com o braço esticado.

Já os planetas se movem de forma mais lenta, cada um em seu próprio ritmo. Essa diferença faz com que aproximações visuais surjam e desapareçam ao longo do tempo, criando configurações que, embora temporárias, chamam a atenção de observadores em todo o mundo.

" O que vimos ontem é um fenômeno mais raro, porque eles aparecem alinhados, como sempre, mas aparentemente bem próximos e com a lua fininha, aparentemente muito próxima de Vênus", explica Josina Nascimento, do Observatório Nacional.

Como observar nesta quinta-feira

Logo após o pôr do sol desta quinta (18), os quatro astros voltarão a surgir no horizonte oeste. A sequência observada será Mercúrio, Júpiter, Vênus e, mais acima, a Lua crescente.

Não será necessário nenhum equipamento para acompanhar o fenômeno. No entanto, é importante escolher um local com visão livre do horizonte. Como Mercúrio e Júpiter aparecem mais baixos no céu, eles desaparecem rapidamente e podem ficar escondidos por árvores, prédios ou morros.

Vênus, por sua vez, será o ponto mais fácil de identificar graças ao seu brilho intenso, servindo como referência para localizar os demais astros.

Fenômeno segue nos próximos dias

O alinhamento entre os três planetas continuará visível até o fim de junho e o começo de julho. Com o passar dos dias, porém, Mercúrio e Júpiter ficarão cada vez mais próximos do horizonte, tornando a observação mais difícil para quem não estiver em locais com ampla visibilidade do céu.