MUNDO
MENOS BUROCRACIA

Cidadania italiana: novo decreto facilita caminho para brasileiros

Mais de 680 mil brasileiros se beneficiam com a medida

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 13:41 h | Atualizada em 28/11/2025 - 14:11
Um decreto do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, publicado na última semana, garante que mais de 680 mil brasileiros tenham acesso facilitado à cidadania, para viver e trabalhar formalmente no país, com menos burocracia.

A regra cria um procedimento especial para países que concentram mais de 100 mil italianos cadastrados no Registro dos Italianos Residentes no Exterior (AIRE).

No território brasileiro, 682.300 cidadãos têm o registro ativo. Além do Brasil, cidadãos da Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai também são contemplados.

Como funciona?

Anualmente, a Itália estabelece cotas para vistos de trabalho no país. No entanto, com o novo decreto, descendentes dos países listados não precisam disputar por essas vagas.

Basta solicitar diretamente a permissão de residência para trabalho subordinado. Portanto, mesmo quando as cotas já estiverem preenchidas, o pedido pode ser feito.

Após dois anos de residência legal com esse tipo de permissão, o candidato pode pedir a cidadania italiana por naturalização facilitada.

O decreto facilita uma via alternativa para quem tem ascendência italiana, mas não pode seguir o reconhecimento da cidadania por direito sanguíneo.

x