MUDANÇA RADICAL

Saiba o verdadeiro motivo por trás da mudança de cidadania de Ratinho

O apresentador anunciou a mudança em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/10/2025 - 17:03 h
O famoso revelou a mudança nesta semana
-

Ratinho deu o que falar nas redes sociais nesta semana, após anunciar sua mudança de cidadania. O apresentador contou que além de brasileiro ele agora é cidadão paraguaio, podendo entrar e sair tranquilamente do país.

“A partir de agora sou cidadão paraguaio também. Sou cidadão brasileiro, mas também sou paraguaio”, disse ele em seu perfil do Instagram, sem dar muitos detalhes sobre a motivação por trás da mudança.

Apesar do mistério, a equipe de assessoria do comunicador revelou que a conquista da nova cidadania faz parte da busca do famoso por novas oportunidades fora do Brasil e do SBT, emissora na qual trabalha atualmente.

Vale ressaltar que existem dois principais meios para conseguir a cidadania paraguaia. Um deles é a moradia fixa no país por mais de três anos e a segunda é através de um programa de investimento, com valor inicial de é via programa de investimento em empresas locais do país, exigindo um aporte mínimo de 70 mil dólares, que convertido equivale a R$ 374 mil.

x