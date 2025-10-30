Globo veta documentário sobre revista masculina sucesso nos anos 90

Revista circulou no país entre os anos de 1997 e 2013 - Foto: Reprodução | G Magazine

Um documentário produzido pela Globo que contaria a história da revista G Magazine, onde os homens posavam nu e acabou revolucionando o mercado brasileiro nos anos 90, teve a sua estreia cancelada.

O material que vinha sendo produzido desde 2023 iria ser apresentado ao público em agosto, mas de acordo o executivo da Globoplay, Manuel Belmar, o documentário não atingiu as expectativas da empresa.

Porém, segundo o colunista Daniel Castro do Notícias da TV, a suspensão da exibição trata-se de autocensura para não desagradar os mais conservadores, fato negado pela Globo.

A revista circulou no país entre os anos de 1997 e 2013 com conteúdo jornalístico aliado às fotos de homens pelados. Mateus Carrieri, Alexandre Frota e Vampeta foram alguns dos nomes que toparam fazer a capa da revista.

Para a editora-chefe da revista Ana Maria Fadigas o documentário não era pornográfico e sim contava apenas a história da revista.

A decisão de não exibir o documentário foi de Manuel Belmar, diretor de produtos digitais, finanças, jurídico e infraestrutura da Globo, também líder da agenda ESG da companhia.

"A gente decidiu fazer, a história não chegou onde a gente queria, e a gente optou por cancelar", esclareceu Belmar em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (29).