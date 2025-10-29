NÃO FOI BOM?
Ator da Globo relembra beijo com Malu Mader: “Passei álcool na boca”
O artista contou detalhes sobre o momento marcante
Por Franciely Gomes
Marcelo Medici surpreendeu o público ao contar detalhes sobre uma cena de beijo com Malu Mader durante a novela ‘Haja Coração’, exibida em 2016. O ator da Globo contou que estava muito nervoso no dia e chegou a fazer uma preparação inusitada.
“Falei: 'Malu, você me desculpa, estou muito nervoso'. Ela falou: 'Ah, Marcelo, vai dormir'. Escovei os dentes umas 10 vezes, chupei umas 16 balas, tomei água com gás, passei álcool na boca”, contou ele em sua participação no programa Companhia Certa, da RedeTV!.
O famoso ainda reforçou que foi tranquilizado pela colega de profissão. “Uma hora ela veio e falou: 'Você tá chupando bala? Me dá uma também'. Ela foi me deixando à vontade”, disparou.
“Sou diferente dos outros atores, o pessoal faz uma novela e já quer ser protagonista das outras. Se me desse um protagonista na segunda novela, eu ficaria em pânico, porque não tinha e não sabia fazer isso muito bem ainda”, concluiu.
