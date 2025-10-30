Menu
INVASÃO

Homem em surto invade sede da Globo e é detido pela polícia

O caso aconteceu em São Paulo nesta quarta-feira, 29

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 14:38 h
Rede Globo em São Paulo
Rede Globo em São Paulo -

A Rede Globo passou por uma situação inusitada nesta quarta-feira,29. As dependências da emissora, em São Paulo, foram invadidas por um homem, o que levou à rápida ação da polícia para conter o invasor.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a Polícia Militar informou que o homem, de 42 anos, apresentava sinais de confusão mental durante a abordagem.

Após ser detido, ele foi levado ao 16º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como constrangimento ilegal. Em seguida, o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Em nota enviada ao portal, a emissora esclareceu que o homem estava em surto e invadiu a emissora em um carro de aplicativo, após ameaçar o motorista.

“Desnorteado, foi contido pela equipe de segurança até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia. Não houve feridos nem danos, e o homem não estava armado”, informou a Globo.

x