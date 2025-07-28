Menu
CIÊNCIA

Vida fora da terra? Cientista revela que estamos perto da grande descoberta

Busca por vida no universo será tratada em palestra no Brasil

Por Daniel Genonadio

28/07/2025 - 11:20 h | Atualizada em 28/07/2025 - 13:33
Ilustração da NASA de 2024 mostra um planeta rebelde com massa terrestre e incrustado de gelo vagando sozinho pelo espaço
A humanidade está muito perto de descobrir a existência de vida fora do Planeta Terra. Essa é a afirmação de Adam Frank, um dos cientistas mais influentes na busca por sinais de vida extraterrestre.

Professor da Universidade de Rochester, em Nova York, Adam Frank vem ao Brasil em agosto para participar da Rio Innovation Week, entre 12 e 15 de agosto. A sua palestra será sobre a busca por vida no universo.

O que estou tentando comunicar às pessoas é o quão perto estamos de realmente ter dados reais para isso
Adam Frank - cientista

"Há 2.500 anos as pessoas debatem se a Terra é ou não o único planeta com vida. Os gregos antigos Aristóteles e Demócrito faziam isso. Mas ao longo desses dois milênios e meio, tudo o que as pessoas tinham para discutir eram suas opiniões, seus instintos. E não é assim que a ciência funciona. Você precisa de dados concretos. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos prestes a obter dados reais", inicou Adam Frank em entrevista ao GLOBO.

O professor e renomado cientista, Adam Frank
O professor e renomado cientista, Adam Frank | Foto: Universidade de Rochester

Poucas décadas

O cientista renomado completou dando um prazo para as descobertas e o tipo de vida que pode ser encontrada.

"Estou muito confiante de que em 10, 20 ou 30 anos começaremos a obter algumas respostas. Não sei quais podem ser essas respostas. Pode ser que a vida seja muito rara ou muito comum. Pode ser que civilizações inteligentes estejam por toda parte. De um jeito ou de outro, estamos prestes a começar a obter informações científicas reais sobre a vida no Universo", completou.

Adam Frank explicou ainda que a descoberta de vida fora da Terra pode ser concretizada através de bioassinatura ou tecnoassinatura.

"Bioassinaturas são assinaturas de biosferas em um planeta alienígena. Tecnoassinaturas são assinaturas de civilizações tecnológicas. O que todos nós realmente esperamos é o Observatório Mundial Habitável, que provavelmente está a duas décadas de distância, mas será projetado especialmente para a detecção de vida", explicou.

O trabalho de Adam Frank o rendeu um cargo de consultor em filmes da Marvel.

"Eles me faziam perguntas sobre como um cientista enxergaria certas coisas. Foi muito divertido. A ficção científica, em muitos aspectos, permite aos cientistas a liberdade de ir além do rigor. A ciência é uma coisa essencialmente baseada em rigor, o que é bom, mas às vezes é preciso deixar a imaginação se abrir, e a ficção científica pode ser útil".

x