Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Dia se tornará noite: eclipse solar mais longo do século já tem data

Fenômeno acontece quando a lua se posiciona entre a terra e o sol

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 9:18 h
Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Confira onde o fenômeno poderá ser visto -

O eclipse solar total mais longo do século está marcado para 2 de agosto de 2027. Durante o fenômeno, o dia escurecerá por 6 minutos e 23 segundos, especialmente em regiões do Hemisfério Oriental.

Segundo a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona entre a terra e o sol, transformando o dia em noite por alguns minutos. Enquanto eclipses parciais ocorrem ao menos duas vezes ao ano em algum ponto do planeta, eclipses totais são menos frequentes e acontecem, em média, a cada 18 meses, raramente no mesmo local.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Onde o fenômeno poderá ser visto

A totalidade poderá ser observada em países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, onde o evento deve atrair grande público devido à alta densidade populacional. No Brasil, o eclipse não será visível.

De acordo com o cronograma, o eclipse terá início às 7h30 (horário de Brasília), quando a lua começará a encobrir o Sol. A fase totalmente escura está prevista para 5h23, com término às 8h49. O fenômeno completo se estende até 9h43.

Leia Também:

Jamaicana segue na UTI após grave queda do palco do Miss Universo
Câmera do papa Francisco é leiloada por R$ 40,4 milhões
Homens armados sequestram mais de 300 alunos em escola católica

A sombra da Lua cruzará o Oceano Atlântico, passará pelo Estreito de Gibraltar e seguirá pelo Norte da África e Oriente Médio, atingindo seu ápice no Egito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eclipse solar Eclipse total Fenômenos astronômicos nasa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Confira onde o fenômeno poderá ser visto
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x