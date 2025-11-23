MUNDO
Dia se tornará noite: eclipse solar mais longo do século já tem data
Fenômeno acontece quando a lua se posiciona entre a terra e o sol
Por Victoria Isabel
O eclipse solar total mais longo do século está marcado para 2 de agosto de 2027. Durante o fenômeno, o dia escurecerá por 6 minutos e 23 segundos, especialmente em regiões do Hemisfério Oriental.
Segundo a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona entre a terra e o sol, transformando o dia em noite por alguns minutos. Enquanto eclipses parciais ocorrem ao menos duas vezes ao ano em algum ponto do planeta, eclipses totais são menos frequentes e acontecem, em média, a cada 18 meses, raramente no mesmo local.
Onde o fenômeno poderá ser visto
A totalidade poderá ser observada em países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, onde o evento deve atrair grande público devido à alta densidade populacional. No Brasil, o eclipse não será visível.
De acordo com o cronograma, o eclipse terá início às 7h30 (horário de Brasília), quando a lua começará a encobrir o Sol. A fase totalmente escura está prevista para 5h23, com término às 8h49. O fenômeno completo se estende até 9h43.
A sombra da Lua cruzará o Oceano Atlântico, passará pelo Estreito de Gibraltar e seguirá pelo Norte da África e Oriente Médio, atingindo seu ápice no Egito.
