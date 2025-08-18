Menu
MUNDO
CENA DE FILME

Diamante rosa de Dubai: roubo e captura em tempo recorde

Tecnologia de ponta e ação policial desvendam roubo de joia milionária

Por AFP

18/08/2025 - 10:41 h
Diamante rosa é avaliado em 135 milhões de reais
Diamante rosa é avaliado em 135 milhões de reais -

A polícia de Dubai informou nesta segunda-feira, 18, que prendeu três ladrões poucas horas após o roubo de um diamante rosa avaliado em 25 milhões de dólares (135 milhões de reais).

"O comando geral da polícia de Dubai frustrou o roubo de um diamante rosa muito raro, avaliado em 25 milhões de dólares", afirmou a polícia em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM.

Segundo a polícia, um comerciante de diamantes que transportou a joia a partir da Europa foi atraído para uma mansão por uma quadrilha, sob o pretexto de uma suposta reunião com um cliente rico interessado na peça.

Mas o diamante foi roubado quando o comerciante chegou à residência, segundo o comunicado.

Roubo, prisão e cenas de filme

No intervalo de oito horas, três pessoas foram detidas, procedentes de um país asiático não especificado, "graças aos esforços de equipes especializadas e de campo, além do uso das tecnologias de inteligência artificial mais recentes", indicou a polícia.

Um vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação de Dubai mostra os três homens com os rostos borrados após a detenção.

Dubai é um importante centro de comércio de diamantes. Com controle e vigilância rigorosos, os Emirados Árabes Unidos insistem em sua segurança e estabilidade.

x