Doença deixa 28 pessoas doentes após carinho em cordeiros de fazenda

Um surto de criptosporidiose registrado no País de Gales, no Reino Unido, levou 28 pessoas a serem hospitalizadas após participarem de uma atividade turística em uma fazenda local. O evento, voltado à interação com cordeiros recém-nascidos, incluía sessões de amamentação e carinho com os animais e está diretamente associado à transmissão da infecção intestinal causada pelo protozoário Cryptosporidium.

A criptosporidiose é uma doença infecciosa que pode ser transmitida do animal para o ser humano, principalmente por meio do contato com fezes contaminadas. A infecção acontece, na maioria dos casos, quando partículas microscópicas são ingeridas acidentalmente, algo comum em ambientes rurais com acesso limitado a saneamento e higiene.

Os sintomas mais frequentes da doença intestinal causada por protozoário incluem diarreia intensa, dores abdominais, náuseas e febre leve. Embora a maior parte das pessoas se recupere sem grandes complicações, indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como portadores de HIV, correm risco elevado de desenvolver quadros mais prolongados e graves.

Após os primeiros diagnósticos confirmados, a fazenda responsável pela atração decidiu suspender voluntariamente todas as atividades com animais. Em nota oficial, a administração informou que está cooperando com as autoridades de saúde pública do Reino Unido, que investigam a origem e o alcance do surto.

O local havia se tornado popular por oferecer uma experiência de aproximação entre o público e animais recém-nascidos, como parte de um programa de educação rural e turismo interativo. A exposição a cordeiros infectados, no entanto, levantou um alerta sobre os cuidados com zoonoses em ambientes abertos ao público.