MUNDO
TRAGÉDIA

Elefante no cio pisoteia e mata três pessoas em parque na Tailândia

Administração do parque pode tomar medida drástica em relação ao animal

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/02/2026 - 19:31 h

Equipes do parque se reúnem em volta do corpo do homem morto pelo elefante
Equipes do parque se reúnem em volta do corpo do homem morto pelo elefante

Um homem de 69 anos morreu pisoteado por um elefante macho na manhã desta segunda-feira, 2, no Parque Nacional de Khao Yai, na Tailândia. Segundo informações divulgadas pela equipe do local, esta foi a terceira morte causada pelo animal.

Ainda segundo os guardas, o elefante estava no “cio”, o que pode ter causado a fatalidade. Durante esse período, denominado como “musth”, os machos procuram fêmeas para acasalar e ficam extremamente agressivos.

A vítima desta vez foi um tailandês identificado como Jirathachai Jiraphatboonyathorn, que estava acampado no parque com a esposa. Por volta das 5h30 da manhã, o homem saiu da barraca para se exercitar e foi surpreendido pelo elefante, que estava se alimentando fora da área de floresta, segundo o jornal Bangkok Post.

Após o encontro, o elefante agarrou o homem com a tromba, o arremessou no chão e passou a pisoteá-lo, de forma que Jirathachai morreu na hora. O ataque ocorreu a menos de 20 metros da barraca da família.

A esposa da vítima conseguiu fugir e pediu ajuda para os guardas, que afastaram o elefante do local e conseguiram evitar que mais pessoas fossem pisoteadas.

A administração do parque fará uma reunião na sexta-feira, 6, para decidir o destino do animal, já que essa foi a terceira morte causada por ele. A expectativa é que o elefante seja transferido para outra região, onde não tenha contato com seres humanos.

Tags:

comportamento animal elefantes PARQUE NACIONAL Segurança Tailândia

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

