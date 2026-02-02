Elefante no cio pisoteia e mata três pessoas em parque na Tailândia

Equipes do parque se reúnem em volta do corpo do homem morto pelo elefante - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem de 69 anos morreu pisoteado por um elefante macho na manhã desta segunda-feira, 2, no Parque Nacional de Khao Yai, na Tailândia. Segundo informações divulgadas pela equipe do local, esta foi a terceira morte causada pelo animal.

Ainda segundo os guardas, o elefante estava no “cio”, o que pode ter causado a fatalidade. Durante esse período, denominado como “musth”, os machos procuram fêmeas para acasalar e ficam extremamente agressivos.

A vítima desta vez foi um tailandês identificado como Jirathachai Jiraphatboonyathorn, que estava acampado no parque com a esposa. Por volta das 5h30 da manhã, o homem saiu da barraca para se exercitar e foi surpreendido pelo elefante, que estava se alimentando fora da área de floresta, segundo o jornal Bangkok Post.

Após o encontro, o elefante agarrou o homem com a tromba, o arremessou no chão e passou a pisoteá-lo, de forma que Jirathachai morreu na hora. O ataque ocorreu a menos de 20 metros da barraca da família.

A esposa da vítima conseguiu fugir e pediu ajuda para os guardas, que afastaram o elefante do local e conseguiram evitar que mais pessoas fossem pisoteadas.

A administração do parque fará uma reunião na sexta-feira, 6, para decidir o destino do animal, já que essa foi a terceira morte causada por ele. A expectativa é que o elefante seja transferido para outra região, onde não tenha contato com seres humanos.