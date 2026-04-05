Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS LAZER

Escala 4x3? Empresas testam semana com apenas quatro dias de trabalho

O esquema promete garantir três dias de folga para os trabalhadores

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/04/2026 - 17:00 h | Atualizada em 05/04/2026 - 17:17

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os funcionários ganham três dias de folga
Os funcionários ganham três dias de folga -

Enquanto no Brasil acontece a discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1, a Noruega está testando o modelo 4x3. Algumas empresas do país têm implementado a rotina de apenas quatro dias de trabalho, somando cerca de 33 horas semanais.

O experimento, que iniciou no fim de 2025, deve durar 6 meses, chegando ao próximo verão europeu. A iniciativa visa testar se o modelo de antecipar o fim de semana para a tarde de quinta-feira trará um retorno positivo na rotina dos trabalhadores.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Carga de azeite para o Brasil tomba e é saqueado na Argentina
Pepsi cancela patrocínio de festival após anúncio de Kanye West
Trump mira pontos estratégicos do Irã se Estreito de Ormuz não reabrir

O esquema funciona no modelo 100-80-100, onde os funcionários das empresas recebem 100% do salário, trabalham 80% do tempo e mantêm 100% da produtividade normal.

Realizada pela organização 4 Day Week Global, a experiência também acontece em empresas da Suécia, em um projeto piloto. A expectativa é que os resultados sejam positivos, fazendo com que os empresários adotem o modelo de forma fixa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

escala 4x3 noruega trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os funcionários ganham três dias de folga
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Os funcionários ganham três dias de folga
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Os funcionários ganham três dias de folga
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Os funcionários ganham três dias de folga
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x