Escala 4x3? Empresas testam semana com apenas quatro dias de trabalho

Os funcionários ganham três dias de folga - Foto: Ilustratativa | Freepik

Enquanto no Brasil acontece a discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1, a Noruega está testando o modelo 4x3. Algumas empresas do país têm implementado a rotina de apenas quatro dias de trabalho, somando cerca de 33 horas semanais.

O experimento, que iniciou no fim de 2025, deve durar 6 meses, chegando ao próximo verão europeu. A iniciativa visa testar se o modelo de antecipar o fim de semana para a tarde de quinta-feira trará um retorno positivo na rotina dos trabalhadores.

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O esquema funciona no modelo 100-80-100, onde os funcionários das empresas recebem 100% do salário, trabalham 80% do tempo e mantêm 100% da produtividade normal.

Realizada pela organização 4 Day Week Global, a experiência também acontece em empresas da Suécia, em um projeto piloto. A expectativa é que os resultados sejam positivos, fazendo com que os empresários adotem o modelo de forma fixa.