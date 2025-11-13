Menu
AMOR BANDIDO

Escândalo no presídio: agente é condenada por sexo com presos

A agente penitenciária se relacionou com dois detentos do presídio

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/11/2025 - 18:44 h
A moça foi acusada de cometer outros dois crimes
Isabelle Dale foi condenada após fazer sexo com dois detentos do presídio onde trabalhava, na Ilha de Sheppey, Kent, na Inglaterra. A ex-agente penitenciária, de 23 anos, também foi acusada de praticar má conduta em cargo público e de tentar entrar com objetos proibidos na penitenciária.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘Daily Star’, testemunhas alegaram que a moça colocava detentos de guarda na porta de uma sala de oração, local utilizado por ela para fazer sexo com os rapazes escolhidos.

Um dos presidiários que se relacionam com ela foi Shahid Sharif, que foi condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em um assalto a uma joalheria em 2019. Isabelle chegou a enviar mensagens íntimas para o rapaz e tatuou o apelido dele, “Sneaky”, em sua nuca.

Dale ainda foi acusada de ajudar a contrabandear envelopes com droga para a prisão a mando do rapaz, pois ela administrava a conta de Snapchat do criminoso, onde ele anunciava e vendia as drogas.

Já o outro detento recolhido por Isabelle foi Connor Money, acusado de matar o amigo em um acidente durante uma perseguição policial a 237 km/h, que também aconteceu em 2019.

Pronunciamento Isabelle

Durante o julgamento, a carcereira negou todas as acusações, alegando que não praticou má conduta em cargo público e também não tentou levar objetos proibidos para a penitenciária.

Entretanto, a defesa da moça não foi aceita pelo tribunal e ela foi considerada culpada, mas sua sentença só será estabelecida em uma próxima audiência, que ainda não tem data marcada.

