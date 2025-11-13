Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Trump encerra paralisação mais longa do governo dos EUA

Paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários

AFP

Por AFP

13/11/2025 - 6:59 h
Paralisação durou 43 dias
Paralisação durou 43 dias -

O presidente Donald Trump sancionou na quarta-feira, 12, a lei que encerrou a paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, após 43 dias de uma dura disputa política entre republicanos e democratas.

Trump assinou a lei que havia sido aprovada pela maioria republicana na Câmara dos Representantes, com 222 votos a favor e 209 contrários. "Hoje enviamos uma mensagem clara de que nunca nos submeteremos a uma extorsão", disse o presidente à imprensa na Casa Branca.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários, provocou cancelamentos de voos e angústia entre famílias que dependiam de ajuda pública para subsistir.

"Eles sabiam que iriam causar danos, e mesmo assim o fizeram", acusou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, em alusão aos democratas.

Leia Também:

PF tem surpresa em operação que mira Ministério de Lula
Castro rebate acusação sobre anúncio de operação: “Parece má vontade"
Votação de projeto Antifacção é adiada para a próxima semana

"Vamos continuar defendendo os direitos dos americanos", declarou um pouco antes, durante o debate prévio à votação, o líder da bancada opositora, o democrata Hakeem Jeffries.

A aritmética parlamentar favoreceu os republicanos, que têm uma maioria muito apertada no Congresso, mas demonstraram maior disciplina de voto em ambas as câmaras.

Os democratas, por outro lado, apareceram divididos entre uma liderança que queria manter a queda de braço com o governo e certos legisladores moderados que optaram por romper fileiras.

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), uma agência federal que fornece informações orçamentárias e econômicas ao Poder Legislativo, calcula que o país perdeu até 14 bilhões de dólares (R$ 74 bilhões, na cotação atual) neste bloqueio orçamentário.

Cerca de 670 mil funcionários que estavam afastados temporariamente voltarão ao trabalho a partir desta quinta-feira, e os que continuaram trabalhando sem salário receberão seus rendimentos de maneira retroativa por esse período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Congresso dos EUA democratas Donald Trump orçamento federal paralisação governamental republicanos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paralisação durou 43 dias
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Paralisação durou 43 dias
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Paralisação durou 43 dias
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Paralisação durou 43 dias
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x