DEFESA

Castro rebate acusação sobre anúncio de operação: “Parece má vontade"

MJSP afirmou que a declaração de Castro colocou a operação em risco

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/11/2025 - 21:51 h
Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), rebateu, nesta quarta-feira, 12, a crítica do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) sobre a divulgação da transferência de sete líderes do Comando Vermelho (CV) para presídios federais.

Os presos foram transferidos para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, onde está preso Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças da facção.

“Não chegou lá, em nenhum momento, pedido para que não se falasse. Antes de criticar, ele tem de orientar. Não orienta e, depois critica, parece má vontade. Mais uma”, disse na saída do Congresso Nacional.

Mais cedo, o secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, afirmou que a declaração de Castro colocou a operação em risco.

"Nós estamos fazendo essa transferência. Infelizmente essa informação saiu de lá do Rio de Janeiro, não era para ter sido divulgado, porque compromete a segurança do evento. Eventualmente, pode acontecer algum tipo de tentativa de resgate", disse Garcia, para a TV Globo.

Cláudio Castro Comando Vermelho ministério da justiça transferência de presos

x