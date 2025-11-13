NOVIDADE
Urina como comida? Cientistas testam novo tipo de alimento
O alimento é feito a base de uma substância encontrada na urina
Por Franciely Gomes
Um novo alimento tem dado o que falar nas redes sociais. Criado a base de uréia, encontrada na urina, o pó proteico Solein promete ser a fonte de nutrientes para os astronautas enviados em missões espaciais realizadas pelos Estados Unidos.
Desenvolvido pela startup finlandesa Solar Foods, o projeto pretende testar a funcionalidade da urina como forma de refeição. Responsáveis pela pesquisa, alguns pesquisadores destacaram que o produto é feito apenas com ingredientes como: ureia, micróbios, ar e eletricidade.
O estudo está sendo financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) e terá duração de oito meses. A ideia principal é fazer com que os astronautas consigam firmar presença na Lua e em Marte, locais onde é impossível achar alimento próprio para humanos.
Leia Também:
Cientista-chefe de exploração da ESA, Angelique Van Ombergen explicou detalhes da produção do novo alimento. “Este projeto visa desenvolver um recurso fundamental que nos permitirá melhorar a autonomia, a resiliência e também o bem-estar dos nossos astronautas nos voos espaciais tripulados”, disse ela em entrevista ao portal Independent.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes