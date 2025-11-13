Urina como comida? Cientistas testam novo tipo de alimento

A urina é um dos principais ingredientes do novo alimento - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um novo alimento tem dado o que falar nas redes sociais. Criado a base de uréia, encontrada na urina, o pó proteico Solein promete ser a fonte de nutrientes para os astronautas enviados em missões espaciais realizadas pelos Estados Unidos.

Desenvolvido pela startup finlandesa Solar Foods, o projeto pretende testar a funcionalidade da urina como forma de refeição. Responsáveis pela pesquisa, alguns pesquisadores destacaram que o produto é feito apenas com ingredientes como: ureia, micróbios, ar e eletricidade.

Registro do alimento feito a base de urina | Foto: Reprodução | Solar Foods

O estudo está sendo financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) e terá duração de oito meses. A ideia principal é fazer com que os astronautas consigam firmar presença na Lua e em Marte, locais onde é impossível achar alimento próprio para humanos.

Cientista-chefe de exploração da ESA, Angelique Van Ombergen explicou detalhes da produção do novo alimento. “Este projeto visa desenvolver um recurso fundamental que nos permitirá melhorar a autonomia, a resiliência e também o bem-estar dos nossos astronautas nos voos espaciais tripulados”, disse ela em entrevista ao portal Independent.