Ônibus cai de ribanceira e deixa 37 pessoas mortas

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo completamente destruído - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma tragédia marcou a madrugada desta quarta-feira, 12, no sul do Peru. Pelo menos 37 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira de cerca de 200 metros, na rodovia Panamericana Sur, no distrito de Ocoña, região de Arequipa.

De acordo com as autoridades locais, o ônibus transportava passageiros que seguiam de Chala para Arequipa quando colidiu com uma caminhonete e perdeu o controle, despencando até o leito do rio Ocoña.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo completamente destruído e equipes de resgate trabalhando entre os destroços.

Resgate difícil e cenário de destruição

Bombeiros e socorristas enfrentaram grandes dificuldades para chegar ao local do acidente, devido ao terreno íngreme e às condições perigosas da estrada. As equipes precisaram usar cordas e equipamentos de escalada para acessar o fundo da ribanceira, onde o ônibus ficou parcialmente submerso.

As autoridades confirmaram que a maioria das vítimas eram trabalhadores de minas da região, que retornavam para suas cidades após o fim de um turno.

Investigações em andamento

O motorista da caminhonete, que teria invadido a pista contrária, foi detido e levado para prestar depoimento. A polícia peruana abriu uma investigação para determinar as causas exatas da colisão, mas as primeiras informações apontam excesso de velocidade e falhas de segurança como possíveis fatores.

O Ministério da Saúde informou que os feridos foram encaminhados a hospitais das cidades vizinhas e que equipes médicas continuam no local prestando atendimento.

O governo peruano ainda não confirmou se decretará luto oficial pelas vítimas, mas o acidente já é considerado um dos mais graves do ano nas estradas do país.