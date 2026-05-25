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SAÚDE

Espanha confirma novo caso de hantavírus em passageiro de cruzeiro

Paciente estava em quarentena preventiva em Madri e foi transferido para unidade de isolamento de alto nível

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Placa com a inscrição "Zona de risco biológico" e, ao fundo, o navio de cruzeiro holandês MV Hondius
Placa com a inscrição "Zona de risco biológico" e, ao fundo, o navio de cruzeiro holandês MV Hondius - Foto: NICOLAS TUCAT/AFP

O Ministério da Saúde da Espanha confirmou, nesta segunda-feira, 25, um novo caso positivo de hantavírus em um dos cidadãos espanhóis que desembarcaram do navio de cruzeiro Hondius. O paciente, que cumpria quarentena preventiva no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, em Madri, testou positivo por meio de exame PCR e foi transferido para a Unidade de Isolamento de Alto Nível (Uatan) da instituição. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Surto no cruzeiro Hondius

Este é o segundo caso confirmado de hantavírus entre os 14 espanhóis que viajavam na embarcação. No total, o surto associado ao cruzeiro já contabiliza 13 casos suspeitos e confirmados, incluindo três passageiros que morreram em decorrência da infecção.

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Apesar do diagnóstico, o Ministério da Saúde espanhol declarou que a situação "não modifica o risco para a população em geral nem altera as medidas de resposta epidemiológica atualmente em andamento".

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Cepa dos Andes: transmissão entre humanos

O alerta global em torno do cruzeiro Hondius deve-se ao fato de o surto corresponder à cepa dos Andes. Esta variante do hantavírus é considerada altamente perigosa por cientistas por ser a única conhecida no mundo capaz de ser transmitida diretamente entre seres humanos — habitualmente, o vírus é contraído por meio do contato com secreções de roedores infectados.

O navio iniciou sua viagem no dia 1º de abril em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e tinha como destino inicial Cabo Verde. Devido ao avanço do surto a bordo, a embarcação foi obrigada a alterar a rota e seguir para a ilha espanhola de Tenerife.

No local, a maioria dos ocupantes desembarcou sob rígidos protocolos sanitários para retornar aos seus países de origem. O navio seguiu viagem posteriormente em direção aos Países Baixos.

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  • Um homem mascarado carrega bagagens acompanhado por pessoal médico após desembarcar do navio de cruzeiro holandês MV Hondius, atingido pelo hantavírus e atracado no porto de Rotterdam em 18 de maio de 2026.
  • Tripulantes mascarados acompanham um homem carregando bagagem enquanto ele desembarca do navio de cruzeiro holandês MV Hondius, atingido pelo hantavírus, atracado no porto de Roterdã em 18 de maio de 2026.
  • Tripulantes ajudam pessoas vestidas com trajes de proteção contra materiais perigosos, carregando sachês e frascos seláveis, a desembarcar do navio de cruzeiro holandês MV Hondius, atingido pelo hantavírus e atracado no porto de Roterdã em 18 de maio de 2026.
  • Equipes de resgate vestindo trajes de proteção entram no navio de cruzeiro holandês MV Hondius, atingido pelo hantavírus, após sua chegada ao porto de Roterdã em 18 de maio de 2026.
  • Um membro da tripulação usando máscara facial auxilia na atracação do navio de cruzeiro holandês MV Hondius, atingido pelo hantavírus, que chega ao porto de Roterdã em 18 de maio de 2026.
  • Placa com a inscrição "Zona de risco biológico" e, ao fundo, o navio de cruzeiro holandês MV Hondius.
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