Espanha confirma novo caso de hantavírus em passageiro de cruzeiro

O Ministério da Saúde da Espanha confirmou, nesta segunda-feira, 25, um novo caso positivo de hantavírus em um dos cidadãos espanhóis que desembarcaram do navio de cruzeiro Hondius. O paciente, que cumpria quarentena preventiva no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, em Madri, testou positivo por meio de exame PCR e foi transferido para a Unidade de Isolamento de Alto Nível (Uatan) da instituição. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Surto no cruzeiro Hondius

Este é o segundo caso confirmado de hantavírus entre os 14 espanhóis que viajavam na embarcação. No total, o surto associado ao cruzeiro já contabiliza 13 casos suspeitos e confirmados, incluindo três passageiros que morreram em decorrência da infecção.

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Apesar do diagnóstico, o Ministério da Saúde espanhol declarou que a situação "não modifica o risco para a população em geral nem altera as medidas de resposta epidemiológica atualmente em andamento".

Cepa dos Andes: transmissão entre humanos

O alerta global em torno do cruzeiro Hondius deve-se ao fato de o surto corresponder à cepa dos Andes. Esta variante do hantavírus é considerada altamente perigosa por cientistas por ser a única conhecida no mundo capaz de ser transmitida diretamente entre seres humanos — habitualmente, o vírus é contraído por meio do contato com secreções de roedores infectados.

O navio iniciou sua viagem no dia 1º de abril em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e tinha como destino inicial Cabo Verde. Devido ao avanço do surto a bordo, a embarcação foi obrigada a alterar a rota e seguir para a ilha espanhola de Tenerife.

No local, a maioria dos ocupantes desembarcou sob rígidos protocolos sanitários para retornar aos seus países de origem. O navio seguiu viagem posteriormente em direção aos Países Baixos.