Hantavírus: OMS afirma que situação está sob controle e descarta alerta global

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta terça-feira, 12, que o hantavírusregistrado em um cruzeiro na Espanha “não é uma nova Covid-19” e descartou sinais de um “surto maior”.

"Não há indícios de que estejamos diante do início de um surto de maior magnitude. Mas, claro, a situação pode mudar e, dado o longo período de incubação do vírus, é possível que vejamos mais casos nas próximas semanas", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus em Madri, depois de ter estado na ilha espanhola de Tenerife para a evacuação do navio Hondius.

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Segundo Tedros, a expectativa de novos casos está relacionada ao período entre a identificação do primeiro paciente infectado no navio MV Hondius e a confirmação oficial da doença, além da convivência intensa entre os passageiros durante a viagem.

O primeiro caso teria ocorrido em 6 de abril, mas a confirmação do hantavírus aconteceu cerca de 20 dias depois. De acordo com a OMS, o período de incubação varia entre seis e oito semanas, o que pode levar ao surgimento de novos diagnósticos nos próximos dias.

Até o momento, a OMS contabiliza nove casos confirmados e suspeitos, com três mortes registradas. Já o governo da Espanha considera 11 casos, sendo nove confirmados e dois prováveis.

As autoridades espanholas afirmaram ter adotado todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus a bordo do cruzeiro. O país também questionou diagnósticos realizados nos Estados Unidos envolvendo passageiros evacuados do navio.