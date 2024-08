"Estamos perto de uma guerra mundial", dispara Trump

Candidato faz ''alerta' sobre risco de guerra mundial - Foto: Divulgação | AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, novamente candidato ao cargo, afirmou, em coletiva nesta quinta-feira, 8, que o mundo caminha para uma terceira grande guerra.

Ao fazer a afirmação, Trump disse que Coreia do Norte, China e Rússia não estão 'respeitando' os Estados Unidos, e afirmou que as lideranças mundiais "não sabem o que estão fazendo".

"Na minha opinião, estamos muito perto de uma Guerra Mundial. As pessoas no comando não fazem ideia do que estão fazendo", disparou Trump, que continuou.

"Rússia não nos respeita mais, China também não, Coreia do Norte. Estamos em um estágio muito perigoso para a 3ª Guerra Mundial, isso pode acontecer", finalizou o candidato republicano à sucessão de Joe Biden.