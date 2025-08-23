Estrada de 182 km sobre o oceano é apontada como uma das mais belas do mundo

Estrada de 182 km nos EUA - Foto: Wikimedia

Quem viaja pela Overseas Highway, no sul da Flórida (EUA), garante que é como atravessar um cenário de cinema. Com 182 quilômetros de extensão, a rodovia liga o continente americano às paradisíacas Florida Keys, conectando 44 ilhas por meio de pontes que parecem flutuar sobre as águas azul-turquesa do Caribe.

Mais do que uma simples via de transporte, a estrada é considerada uma obra-prima da engenharia moderna e acaba de ser incluída pela plataforma Hellotickets entre as viagens de carro mais cênicas dos Estados Unidos, ao lado de rotas lendárias como a Rota 66 e a Pacific Coast Highway.

Seven Mile Bridge

Entre os trechos mais icônicos está a Seven Mile Bridge, construída no início do século 20 e, à época, uma das pontes mais longas do mundo.

O percurso oferece vistas de 360 graus para o oceano e se tornou um verdadeiro cartão-postal da Flórida.

A antiga estrutura da ponte, hoje desativada para veículos, foi transformada em uma trilha para pedestres e ciclistas, proporcionando um contato ainda mais próximo com a natureza.

História e turismo

A Overseas Highway nasceu sobre os restos da ferrovia Overseas Railroad, destruída por um furacão em 1935.

Reconstruída durante os projetos do New Deal, ela manteve parte das antigas estruturas ferroviárias, preservando também um grande valor histórico.

Ao longo do caminho, cidades como Key Largo, Islamorada e Marathon oferecem experiências únicas: mergulho, pesca esportiva e passeios de barco.

Em Big Pine Key, é possível avistar cervos em extinção e conhecer praias paradisíacas, como as do Bahia Honda State Park.

O destino final é Key West, uma cidade vibrante que mistura cultura caribenha, arquitetura histórica e atrações como a antiga casa do escritor Ernest Hemingway.

Mais que uma estrada

Reconhecida como All-American Road, a Overseas Highway é mais que um trajeto: é um destino turístico completo.

Bares à beira-mar, vilas de artesanato, trilhas ecológicas e pores do sol inesquecíveis fazem parte da experiência.