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ROTA DO PETRÓLEO MUNDIAL

Estreito de Ormuz pode voltar a operar em até 30 dias após acordo

EUA e Irã assinarão documento que prevê abertura da rota na sexta-feira, 19

Ane Catarine
Por
Embarcação de bandeira iraniana navega no Estreito de Ormuz
Embarcação de bandeira iraniana navega no Estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei/AFP

O acordo de paz firmado entre Estados Unidos e Irã no domingo, 14, prevê o fim da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. A retomada da navegação, porém, não deve ocorrer de forma imediata.

Segundo autoridades iranianas, a implementação do acordo começará apenas após a assinatura formal do documento, prevista para a próxima sexta-feira, 19, e a normalização do tráfego marítimo poderá levar até 30 dias.

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Os detalhes do entendimento ainda não foram divulgados oficialmente. O Paquistão, que atuou como principal mediador das negociações, informou que a assinatura ocorrerá na Suíça.

Temas mais sensíveis, como o programa nuclear iraniano, deverão ser discutidos em uma etapa posterior.

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EUA e Irã confirmam entendimento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que um acordo foi alcançado e anunciou que autorizou o fim do bloqueio naval norte-americano aos portos iranianos na região do Estreito de Ormuz, medida adotada durante o conflito.

“Parabéns a todos! Por meio deste, autorizo integralmente a abertura do Estreito de Ormuz sem pedágio e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”, escreveu Trump nas redes sociais.

Os Estados Unidos já haviam sinalizado que poderiam flexibilizar sanções e aliviar restrições comerciais caso o estreito fosse reaberto, permitindo ao Irã ampliar as exportações de petróleo e fortalecer sua economia.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, também confirmou o acordo à televisão estatal.

Ele ressaltou, no entanto, que Teerã só começará a cumprir os compromissos assumidos após a assinatura oficial do documento.

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estados unidos estreito de ormuz Irã

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