'Evitar frequentar favelas e usar joias', EUA emite alerta para Carnav

Um comunicado divulgado pelo governo dos Estados Unidos, alerta os cidadãos norte-americanos que têm planos de passar o Carnaval no Brasil. O documento conta com uma série de orientações para que todos “permaneçam vigilantes” e considerem as medidas de segurança. A informação é da CNN Brasil.

Entre as recomendações presentes no texto estão a de evitar andar sozinho, especialmente à noite, além de manter as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo.

O documento também orienta os norte-americanos a não usarem joias caras ou carregar grandes quantias de dinheiro, além de evitar frequentar “favelas” em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua e blocos.

“Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, descreve.

O comunicado pede também que os cidadãos norte-americanos “confiem em seus instintos”, priorizem a segurança e viajem em pares ou grupos. “Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, diz o material.

Confira orientações:

- Evitar frequentar favelas (mesmo em contexto de festas)

- Não usar joias caras

- Manter as janelas fechadas quando estiver dentro de veículo

- Atenção a possíveis golpes de drogas em encontros

- Não aceitar bebida de estranhos

- Não resistir a assaltos

- Mantenha-se informado pela mídia e acompanhe últimas atualizações de segurança

- Relatar atividades criminosas à polícia local e posteriormente entrar em contato com a embaixada norte-americana se precisar de assistência