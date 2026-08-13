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LUTO

Ex-boxeador Prichard Colón morre após 11 anos em estado vegetativo

Apesar de ter despertado meses depois, as sequelas neurológicas foram severas

Leilane Teixeira
Por
Boxeador Prichard Colón
Boxeador Prichard Colón - Foto: Reprodução Redes Sociais

O ex-boxeador porto-riquenho Prichard Colón morreu nesta quinta-feira, 13, aos 34 anos, após passar cerca de 11 anos em estado vegetativo. A condição foi consequência de uma grave lesão cerebral sofrida durante uma luta realizada em 2015, quando o atleta tinha 23 anos.

Na ocasião, Colón enfrentava o norte-americano Terrel Williams e foi atingido repetidas vezes na parte de trás da cabeça. Golpes nessa região são proibidos pelas regras do boxe. Ao longo do confronto, o porto-riquenho apresentou sinais de que não estava bem e, posteriormente, sofreu um hematoma subdural.

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A lesão é caracterizada pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Após a luta, o quadro de Colón se agravou e ele precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência para reduzir a pressão provocada pelo sangramento.

O lutador permaneceu em coma durante 221 dias. Apesar de ter despertado meses depois, as sequelas neurológicas foram severas e ele permaneceu em estado vegetativo, passando a depender dos cuidados da família.

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Carreira interrompida aos 23 anos

Prichard Colón estava no início da trajetória profissional quando sofreu a lesão que encerrou sua carreira. Considerado uma promessa do boxe, ele havia iniciado a carreira profissional apenas dois anos antes do episódio.

Ao longo da trajetória nos ringues, o porto-riquenho disputou:

  • 24 lutas
  • 23 vitórias — 13 delas por nocaute;
  • apenas uma derrota.

A morte foi comunicada pelo pai do ex-atleta nas redes sociais.

“Bom dia a todos. Lamento informar o falecimento do meu filho Prichard. Ele agora está em um lugar melhor. Obrigado por tantos anos de amor e orações. Na medida do possível, por favor, continuem nos incluindo em suas orações”, escreveu.

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boxe esportes internacional Prichard Colón

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