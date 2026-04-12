Exército dos EUA diz que bloqueará todos os portos do Irã na segunda-feira

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Foto: Brendan Smialowski | AFP

O Exército dos Estados Unidos anunciou que iniciará, na segunda-feira, 13, o bloqueio de todos os portos iranianos localizados no Golfo. A medida começa às 14h00 GMT (11h00 de Brasília) e prevê restrições à navegação no Estreito de Ormuz, permitindo a passagem apenas de embarcações que não tenham como destino ou origem o Irã.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a ação será aplicada a navios de todas as nacionalidades que operem em áreas portuárias iranianas.

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"O bloqueio será aplicado de maneira imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os portos do Irã no Golfo Arábico e no golfo de Omã", indicou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede X neste domingo (12).

Ainda de acordo com o comando militar, a medida não afetará o tráfego internacional que não esteja vinculado ao território iraniano.

"As forças do Centcom não irão impedir a liberdade de navegação de embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz com destino a portos não iranianos ou provenientes deles", acrescentou.

A decisão ocorre em meio à escalada de tensão na região e sucede uma declaração anterior do presidente Donald Trump, que afirmava que seriam bloqueados "quaisquer e todos os navios".