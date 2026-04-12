Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Irã reage a bloqueio no Estreito de Ormuz e diz que “não cederá a ameaças”

Chefe da Marinha classificou medida como “ridícula”

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estreito de Ormuz
Estreito de Ormuz -

A tensão entre Irã e Estados Unidos voltou a subir neste domingo, 12, após o presidente americano, Donald Trump, ordenar um bloqueio naval do Estreito de Ormuz. Em resposta, autoridades iranianas afirmaram que o país não irá recuar diante de pressões e ameaças.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad-Bagher Ghalibaf, que liderou as negociações de paz com os Estados Unidos no Paquistão, advertiu que Teerã está pronta para reagir.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Se eles lutarem, nós lutaremos, e se vierem com lógica, responderemos com lógica. Não cederemos a nenhuma ameaça; que testem nossa determinação mais uma vez para que possamos lhes dar uma lição ainda maior", disse Mohammad-Bagher Ghalibaf a jornalistas após retornar a Teerã desde Islamabad, segundo informaram agências de notícias iranianas.

Chefe da Marinha do Irã considera 'ridícula' a ameaça

Também neste domingo, o chefe da Marinha do Irã, Shahram Irani, classificou como "ridícula" a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear o Estreito de Ormuz, após o fracasso das negociações entre os dois países no Paquistão.

Leia Também:

Trump avança e anuncia bloqueio total do Estreito de Ormuz
Trump elogia brasileiro durante UFC: “Bonito demais para ser lutador”
30 pessoas morrem pisoteadas após confusão em ponto turístico

"Os bravos homens da força naval do Exército da República Islâmica do Irã estão monitorando e supervisionando todos os movimentos do agressivo Exército americano na região. As ameaças do presidente dos Estados Unidos de bloquear o Irã por mar (...) são muito ridículas e risíveis", disse em declarações transmitidas pela televisão estatal.

As declarações aumentam a preocupação internacional com uma possível escalada militar na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estreito de ormuz EUA Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estreito de Ormuz
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Estreito de Ormuz
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Estreito de Ormuz
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Estreito de Ormuz
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x