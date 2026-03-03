Fenômeno raro da Terra acende alerta importante

O planeta Terra vem sofrendo alterações significativas - Foto: Ilustratativa | Freepik

Uma descoberta sobre o planeta Terra tem deixado os cientistas intrigados. Revelado em um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Pequim, o fenômeno raro tem acendido alertas sobre as mudanças significativas que pode causar na vida da população mundial.

O fenômeno em questão é a mudança de direcionamento do núcleo interno da Terra. De acordo com dados apontados no estudo, a estrutura sólida, que é composta por ferro e níquel, pode ter desacelerado, parado e começado a girar na direção oposta do habitual.

Com dados sísmicos coletados entre 1990 e 2021, o fenômeno sugere que a mudança não é um evento isolado e faz parte de um ciclo recorrente, já que um evento semelhante aconteceu em 1970.

Mudanças na Terra

Apesar de acontecer a milhares de quilômetros de profundidade, longe da área habitada por humanos, o fenômeno pode trazer alguma consequência para o dia a dia e para o meio ambiente.

Dentre as mudanças estão a duração dos dias, que pode ter seu comprimento alterado em milissegundos. Além de processos climáticos a longo prazo e a movimentação das placas tectônicas, influenciando na atividade sísmica global.