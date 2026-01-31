Menu
SUSPEITA

Filho da Rainha Elizabeth pode estar envolvido em escândalo sexual

Membro da Coroa Britânica voltou a ser vinculado aos crimes de Jeffrey Epstein

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/01/2026 - 20:22 h

Príncipe Andrew ao lado de Jeffrey Epstein
Príncipe Andrew ao lado de Jeffrey Epstein -

Entre os mais de 3,5 milhões de documentos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 30, aparecem fotos que supostamente mostram Andrew Mountbatten-Windsor – antes conhecido como príncipe Andrew – ajoelhado ao lado de uma mulher deitada no chão.

Em duas das imagens, publicadas pelo jornal inglês The Daily Mail, o filho da Rainha Elizabeth II aparece tocando a barriga da mulher, que não foi identificada e está completamente vestida. Em outra foto, ele olha diretamente para a câmera.

Imagem ilustrativa da imagem Filho da Rainha Elizabeth pode estar envolvido em escândalo sexual
Foto: Reprodução | Redes sociais

Não há informações sobre o contexto das imagens, nem sobre quando e onde elas teriam sido registradas.

Ligação com o Caso Epstein

A divulgação das imagens volta a colocar Andrew em torno do escândalo que envolve Jeffrey Epstein, bilionário acusado de comandar um esquema de exploração sexual de adolescentes.

Epstein morreu em 2019, em uma prisão de Nova York, enquanto aguardava julgamento. Já Mountbatten-Windsor foi destituído de seus títulos reais em outubro de 2025, após o aumento da pressão pública sobre seus vínculos com o Epstein.

Leia Também:

Caso Epstein: Trump é acusado de abuso sexual contra adolescente
Mais de 50 brasileiras passaram pela mansão de Epstein, revela vítima
Caso Epstein: Musk citado em documentos sobre exploração sexual

Além das fotos, o novo lote de arquivos inclui e-mails divulgados na sexta-feira, 30, que sugerem que Epstein convidou Mountbatten-Windsor para um jantar com uma mulher russa de 26 anos. As mensagens teriam sido trocadas em agosto de 2010, dois anos depois de Epstein ter se declarado culpado, em um acordo judicial, de aliciar uma menor.

