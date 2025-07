Fim da profissão motorista de Uber? Empresa anuncia troca por robôs

Empresa pretende operar mais de 20.000 SUVs Lucid Gravity - Foto: Reprodução/Instagram/@lucidmotors

Há poucos anos, o carro elétrico era coisa de cinema. Atualmente, os veículos sem motorista passaram a sair das telas para acelerar nas ruas. Recentemente, os reis do petróleo das Arábias se juntaram com a Uber e investiram mais de 1 bilhão no projeto que conta com direção por inteligência artificial.

A introdução de táxis autônomos em grandes centros urbanos, tem como meta substituir motoristas humanos por veículos elétricos e autônomos, a empresa vai aplicar US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,67 bilhão) na fabricante Lucid, com o objetivo de começar a operar essa frota inovadora já em 2026.

Taxis robôs

A parceria de peso para impulsionar táxis-robôs destaca que o investimento da Uber será aplicado ao longo de seis anos, período em que a empresa pretende adquirir e operar mais de 20.000 SUVs Lucid Gravity equipados com a avançada tecnologia de condução autônoma da startup Nuro.

Motoristas de Uber podem ser prejudicados pela substituição por carros autônomos | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Além do mais, a aliança pretende reforçar o compromisso das três companhias em acelerar o futuro dos veículos autônomos, um mercado que, apesar de promissor, tem enfrentado desafios para atingir escala comercial.

Acordo entre Uber e Família Real Saudita

Com sede na Califórnia, a Lucid está sob controle da Família Real da Arábia Saudita. Eles são governantes da nação à qual emprestam o nome, e também são donos da maior petroleira do mundo (a Aramco).

Por sua vez, a Uber não tem acionistas majoritários (status de quem detém mais de 50% das ações e pode tomar todas as decisões), mas um dos nomes da nobreza das Arábias figura entre os principais sócios da empresa. Trata-se de Yasir Al-Rumayyan, o chefe do fundo soberano da Arábia Saudita.

Competição entre veículos elétricos

A Uber também tem como objetivo reforçar sua aposta em veículos elétricos autônomos, acompanhando movimentos recentes da Tesla e Waymo, que também avançam com testes e expansão dos serviços de táxi-robô nos EUA.

Tesla é uma das mairoes empresas de carros autômos que tem como dono o bilionário Elon Musk | Foto: Divulgação

Essa competição acirrada evidencia o interesse crescente no setor, porque a tecnologia representa uma revolução na mobilidade urbana.

Impactos e perspectivas para o futuro da mobilidade

Além de buscar reduzir os custos operacionais para a Uber, o projeto pode alterar profundamente a experiência dos usuários. Isso porque táxis-robôs prometem maior eficiência, segurança e sustentabilidade, além de diminuir a dependência de motoristas humanos.

Vale também ressaltar que, apesar dos avanços, desafios regulatórios e tecnológicos ainda existem para a adoção em larga escala. Contudo, a movimentação bilionária da Uber sinaliza que o setor está entrando em uma nova fase, onde veículos autônomos deixarão de ser apenas protótipos para se tornarem parte do nosso dia a dia.

Além disso, o sucesso dessa iniciativa pode impulsionar outras cidades a adotarem modelos semelhantes, e a revolução do conceito de transporte público e privado no mundo inteiro.