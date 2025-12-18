Fim da trégua: Trump expõe placas ofensivas a ex-presidentes

Calçada Presidencial da Fama - Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformou a Casa Branca em um espaço de ofensas quando decidiu expor placas com ofensas contra os seus antecessores. As informações são do blog Sandra Cohen.

A famosa “Calçada Presidencial da Fama” fica localizada na parede do palácio presidencial e recebeu novas descrições aos ex-presidentes do país.

O mural se assemelha às postagens de Trump nas redes sociais e detonam os adversários do atual presidente. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, as palavras foram escritas pelo próprio presidente.

“As placas são descrições eloquentes de cada presidente e do legado que deixaram. Como estudante de história, posso afirmar que muitas foram escritas diretamente pelo próprio presidente”

Um dos alvos é Joe Biden, cujo retrato foi substituído por uma caneta automática — descrito como “sonolento” e o pior presidente da história dos EUA, com críticas à inflação e à imigração Barack Obama é classificado como divisivo e "uma das figuras políticas mais controversas". Sua placa destaca o "terrível Acordo Nuclear com o Irã" e o "unilateral Acordo do Clima" e a anulação de ambos, por Trump.

O texto referente a Bill Clinton destaca que sua esposa, Hillary, perdeu a eleição para o atual presidente, em 2016. O de Gerald Ford elogia a sua atuação por ter concedido “um indulto muito corajoso a Richard Nixon”. Ronald Reagan recebe aplausos, mas é descrito também como “fã de um jovem Trump”.

Neste segundo mandato, o presidente promoveu reformulações controversas na Casa Branca, substituindo a grama do Jardim das Rosas por um pátio de pedra e demolindo parte da Ala Leste para a construção de um salão de baile.