Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Fim da trégua: Trump expõe placas ofensivas a ex-presidentes

A famosa “Calçada Presidencial da Fama” fica localizada na parede do palácio presidencial

Carla Melo

Por Carla Melo

18/12/2025 - 13:44 h | Atualizada em 18/12/2025 - 13:58
Calçada Presidencial da Fama
Calçada Presidencial da Fama -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformou a Casa Branca em um espaço de ofensas quando decidiu expor placas com ofensas contra os seus antecessores. As informações são do blog Sandra Cohen.

A famosa “Calçada Presidencial da Fama” fica localizada na parede do palácio presidencial e recebeu novas descrições aos ex-presidentes do país.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O mural se assemelha às postagens de Trump nas redes sociais e detonam os adversários do atual presidente. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, as palavras foram escritas pelo próprio presidente.

Leia Também:

Roma faz estação de metrô debaixo do Coliseu e cria museu subterrâneo
Homem vai buscar prêmio da loteria mascarado para não ser reconhecido
Brasileiros relatam sobre viver no país mais feliz do mundo: "Solidão"

“As placas são descrições eloquentes de cada presidente e do legado que deixaram. Como estudante de história, posso afirmar que muitas foram escritas diretamente pelo próprio presidente”

Um dos alvos é Joe Biden, cujo retrato foi substituído por uma caneta automática — descrito como “sonolento” e o pior presidente da história dos EUA, com críticas à inflação e à imigração Barack Obama é classificado como divisivo e "uma das figuras políticas mais controversas". Sua placa destaca o "terrível Acordo Nuclear com o Irã" e o "unilateral Acordo do Clima" e a anulação de ambos, por Trump.

O texto referente a Bill Clinton destaca que sua esposa, Hillary, perdeu a eleição para o atual presidente, em 2016. O de Gerald Ford elogia a sua atuação por ter concedido “um indulto muito corajoso a Richard Nixon”. Ronald Reagan recebe aplausos, mas é descrito também como “fã de um jovem Trump”.

Neste segundo mandato, o presidente promoveu reformulações controversas na Casa Branca, substituindo a grama do Jardim das Rosas por um pátio de pedra e demolindo parte da Ala Leste para a construção de um salão de baile.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Casa Branca críticas presidenciais Donald Trump história americana política dos EUA reformas na Casa Branca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Calçada Presidencial da Fama
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Calçada Presidencial da Fama
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Calçada Presidencial da Fama
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Calçada Presidencial da Fama
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x