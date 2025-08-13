Menu
MUNDO
MUNDO

Fim dos tempos? Mar da Galileia fica vermelho e assusta religiosos

Fenômeno incomum transformou a paisagem do local e fez muita gente lembrar de texto bíblico

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

13/08/2025 - 18:40 h | Atualizada em 13/08/2025 - 19:16
Mar da Galileia surgiu vermelho
Mar da Galileia surgiu vermelho

Um fenômeno completamente inesperado chamou a atenção de quem visitou o Mar da Galileia, na última semana. A paisagem foi transformada, o local ficou vermelho e provocou interpretações de cunho apocalíptico.

De acordo com informações do site Ancient Origins, na última sexta-feira, 8, a água do lago adquiriu um tom vermelho-sangue intenso. Rapidamente, muitos moradores ligaram a situação a passagens do Antigo Testamento.

A reportagem comparou o espetáculo natural com a primeira das Dez Pragas do Egito, narrada no Livro do Êxodo. O texto bíblico fala de quando Deus teria transformado as águas do rio Nilo em sangue como julgamento contra o Faraó (Êxodo 7:17-21).

Na passagem, o episódio é descrito como o início de uma sequência de calamidades enviadas para forçar a libertação do povo hebreu da escravidão. Ou seja, para muitos religiosos, a mudança no tom da cor do mar estaria associado a um possível "fim dos tempos".

Susto no Mar da Galileia

No X, antigo Twitter, compartilharam vídeos e fotos do local em tom carmesim. Alguns comentários surgiram e iam de humor a alarme religioso.

“É um sinal da ira de Deus pelo que está acontecendo”, escreveu um usuário da plataforma social.

O que diz a ciência?

Especialistas ressaltam que não há perigo para a saúde. O Ministério da Água de Israel, inclusive, disse que a mudança de cor foi provocada por uma proliferação da microalga verde da espécie Botryococcus braunii.

Leia Também:

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal
Xi diz que relação entre China e Brasil está em seu melhor momento
Substituto do papel higiênico? Tecnologia japonesa chega ao Brasil

A pasta do governo de Israel acrescentou que, em função de determinadas condições ambientais, o local adquire tons avermelhados devido à produção de um pigmento natural.

Fenômenos semelhantes já oram observados em outros momentos. Em anos anteriores, no Mar da Galileia, normalmente, nas estações mais quentes do ano, isso já ocorreu.

Região simbólica

O Mar da Galileia (também chamado de Lago de Tiberíades ou Kinneret) está no centro Oriente Médio, e é considerado sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos.

Para os cristãos, o local foi palco de alguns dos milagres mais conhecidos de Jesus. Justamente por isso, inclusive, surgem narrativas de que de um possível “sinal dos tempos” quando ocorrem fenômenos semelhantes.

