Frio extremo na Patagônia argentina congela animais

- Foto: Ministério de Defesa da Argentina

A Patagônia, situada no extremo sul da América do Sul, tem vivido neste inverno temperaturas de -15°C, levando a cenas de patos congelados em lagoas e ovelhas presas em pilhas de neve.

Equipes do serviço militar precisaram fornecer alimentos tanto para os animais quanto para as pessoas da região. Segundo o DW Raúl Cordero, climatologista da Universidade de Santiago do Chile, esse se é um fenômeno incomum. Ele prevê ainda que as temperaturas extremas continuarão durante o inverno e alerta para a possibilidade de novas ondas de frio..

Em julho deste ano, a região enfrentou sua segunda onda de frio em três meses. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SNM), a área está sob alerta meteorológico amarelo, indicando risco de danos e interrupções nas atividades diárias.

As baixas temperaturas são atribuídas à chegada de ar polar da Antártida. Isso ocorre quando o vórtice polar, uma massa de ar que circula no Polo Sul, enfraquece, permitindo que o ar frio escape para o norte.

O climatologista afirma ainda que as ondas de frio na Patagônia são mais um reflexo das mudanças climáticas globais do que um fenômeno que poderia afetar o clima global. Apesar de eventuais ondas de frio extremas, a tendência geral é de aquecimento global.

