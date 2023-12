Futura chanceler da Argentina diz que país não vai se juntar aos Brics | A TARDE

A nove dias da posse de Javier Milei como presidente da Argentina, a futura chanceler do país, Diana Mondino, afirmou em sua página na rede social "X" que o país não ingressará nos Brics.

No ingresaremos a los BRICS. — Diana Mondino (@DianaMondino) November 30, 2023

Leia mais: Extrema-direita baiana parabeniza Milei por vitória na Argentina

O anúncio tem apenas 28 caracteres, sem maiores explicações sobre a decisão. A sigla Brics leva o nome, em inglês, de cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (este último, com a inicial "S" de "South Africa", seu nome em língua inglesa).

Um dos países cotados para se tornar o sexto representante do bloco, a Argentina deverá se alinhar aos Estados Unidos durante o governo Milei, por conta da preferência ideológica do seu presidente eleito.

Apesar de rechaçar os Brics, o governo eleito da Argentina, ao contrário da proposta de campanha, se aproxima do Brasil. No último domingo, 26, Diana Mondino encontrou o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, em Brasília.