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Gigante dos automóveis anuncia demissão de 8 mil funcionários

Grupo emprega cerca de 150 mil pessoas

Agatha Victoria Reis
Por
Demissão de 8 mil funcionários
Demissão de 8 mil funcionários - Foto: Divulgação/BMW

A BMW anunciou a demissão de milhares de funcionários até o final de 2027 nesta quarta-feira, 29. A ação ocorrerá na Alemanha por meio de um programa de dispensa voluntária, sendo a mais recente montadora alemã a reduzir seu quadro de funcionários.

Segundo um porta-voz da empresa, o programa de indenização por rescisão de contrato da BMW possui um acordo entre o conselho de trabalhadores e a empresa.

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Atualmente, o grupo, com sede em Munique, emprega 150 mil pessoas em todo o mundo e cerca de 8 mil pessoas devem perder seus empregos.

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Entre as áreas afetadas pelas demissões estão as divisões de administração e desenvolvimento, excluindo as operações de produção.

Demissão de 8 mil funcionários

Além da BMW, a Volkswagen e a Mercedes-Benz também fecharam acordos para cortar milhares de postos de trabalho, isso por conta da pressão sofrida pelo setor automotivo alemão.

Na quarta-feira, 29, trabalhadores protestaram na fábrica da Audi em Neckarsulm, outra marca do Grupo Volkswagen. A unidade é uma das quatro da Alemanha ameaçadas de fechamento devido aos planos de reestruturação.

Antes vista como uma empresa estável, a BMW reduziu sua previsão de lucros em junho para o ano corrente, citando um desempenho abaixo do esperado na China, onde as vendas caíram nos últimos meses.

Segundo o presidente-executivo Milan Nedeljkovic, a montadora aceleraria e intensificaria os esforços em andamento para a redução de custos.

O executivo ainda alertou os funcionários para um período desafiador, mas afirmou que as mudanças eram importantes para garantir que a BMW se tornasse mais lucrativa.

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