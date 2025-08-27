MUNDO
Governo Trump contrata avião da Gol para deportar brasileiros dos EUA
Programa dos EUA permite que imigrantes ilegais retornem voluntariamente ao país de origem
Por Luan Julião
Pela primeira vez na história, uma companhia aérea comercial brasileira participou de um programa de deportação dos Estados Unidos. A Gol Linhas Aéreas foi contratada pelo governo da administração Trump para transportar brasileiros que optaram por deixar voluntariamente o país, um serviço antes restrito a aeronaves oficiais americanas.
O programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção ao escolherem o retorno voluntário, recebendo uma ajuda financeira de US$ 1 mil. Apesar da “voluntariedade”, essas pessoas ainda são oficialmente registradas como deportadas. Empresas como Latam e Azul não foram consultadas para participar desta operação.
O voo, operado em um Boeing 7378 Max-8, partiu de Alexandria, na Louisiana – um dos principais polos de deportações nos EUA – e fez uma escala em Punta Cana, na República Dominicana, para reabastecimento. A chegada estava prevista para o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, no dia 27 de agosto de 2025, às 18h20.
Em nota, a Gol destacou que o fretamento foi realizado como qualquer outro voo comercial, sem distinção nos serviços oferecidos, priorizando a segurança e o conforto dos passageiros que aderiram ao programa do US CBP (Customs and Border Protection).
