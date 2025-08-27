Governo Trump contrata avião da Gol para deportar brasileiros dos EUA

Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção - Foto: Reprodução

Pela primeira vez na história, uma companhia aérea comercial brasileira participou de um programa de deportação dos Estados Unidos. A Gol Linhas Aéreas foi contratada pelo governo da administração Trump para transportar brasileiros que optaram por deixar voluntariamente o país, um serviço antes restrito a aeronaves oficiais americanas.

O programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção ao escolherem o retorno voluntário, recebendo uma ajuda financeira de US$ 1 mil. Apesar da “voluntariedade”, essas pessoas ainda são oficialmente registradas como deportadas. Empresas como Latam e Azul não foram consultadas para participar desta operação.

O voo, operado em um Boeing 7378 Max-8, partiu de Alexandria, na Louisiana – um dos principais polos de deportações nos EUA – e fez uma escala em Punta Cana, na República Dominicana, para reabastecimento. A chegada estava prevista para o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, no dia 27 de agosto de 2025, às 18h20.

Em nota, a Gol destacou que o fretamento foi realizado como qualquer outro voo comercial, sem distinção nos serviços oferecidos, priorizando a segurança e o conforto dos passageiros que aderiram ao programa do US CBP (Customs and Border Protection).