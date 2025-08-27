Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Governo Trump contrata avião da Gol para deportar brasileiros dos EUA

Programa dos EUA permite que imigrantes ilegais retornem voluntariamente ao país de origem

Luan Julião

Por Luan Julião

27/08/2025 - 17:44 h
Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção
Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção -

Pela primeira vez na história, uma companhia aérea comercial brasileira participou de um programa de deportação dos Estados Unidos. A Gol Linhas Aéreas foi contratada pelo governo da administração Trump para transportar brasileiros que optaram por deixar voluntariamente o país, um serviço antes restrito a aeronaves oficiais americanas.

O programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção ao escolherem o retorno voluntário, recebendo uma ajuda financeira de US$ 1 mil. Apesar da “voluntariedade”, essas pessoas ainda são oficialmente registradas como deportadas. Empresas como Latam e Azul não foram consultadas para participar desta operação.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cuidado! Adolescente morre depois de comer miojo de frango
Lei Felca! Justiça toma decisão importante sobre influencers menores de idade
Bets faturam R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre no Brasil

O voo, operado em um Boeing 7378 Max-8, partiu de Alexandria, na Louisiana – um dos principais polos de deportações nos EUA – e fez uma escala em Punta Cana, na República Dominicana, para reabastecimento. A chegada estava prevista para o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, no dia 27 de agosto de 2025, às 18h20.

Em nota, a Gol destacou que o fretamento foi realizado como qualquer outro voo comercial, sem distinção nos serviços oferecidos, priorizando a segurança e o conforto dos passageiros que aderiram ao programa do US CBP (Customs and Border Protection).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

américa brasil 'deportados' estados unidos EUA gol trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Programa permite que imigrantes em situação irregular evitem a detenção
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

x