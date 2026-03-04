MORTE LUXUOSA
Grife lança caixão com estampa inusitada e produto esgota em minutos
O produto também possui o logotipo da marca estampado
Por Franciely Gomes
A grife estadunidesne Supreme chocou os internautas ao anunciar a venda de um caixão multifuncional com estampa de onça. Com peças limitadas, o item fúnebre teve todas as suas unidades vendidas e esgotou em apenas alguns minutos após a divulgação.
Com alças reforçadas e interior ajustável, o produto pesa cerca de 81 kg e pode ser utilizado em velórios ou como peça decorativa. Sua capa possui a cor vermelha e o logotipo da marca impresso.
Fabricado em parceria com Titan Casket, fabricante especializado em caixões, o item custa o montante de US$ 3.798, aproximadamente R$ 20 mil na cotação atual.
Repercussão na web
Conhecida por colocar seu logotipo em itens inusitados, como martelo, buzina e extintor de incêndio, a Supreme recebeu comentários positivos na web sobre seu novo lançamento.
Internautas aprovaram o caixão personalizado e fizeram elogios sobre o item no Instagram. “Melhor acessório já lançado”, disse um. “O forro com estampa de chita foi a melhor escolha para ser honesto”, escreveu outra.
