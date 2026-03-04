Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MORTE LUXUOSA

Grife lança caixão com estampa inusitada e produto esgota em minutos

O produto também possui o logotipo da marca estampado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/03/2026 - 20:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os caixões tradicionais não possuem estampas
Os caixões tradicionais não possuem estampas -

A grife estadunidesne Supreme chocou os internautas ao anunciar a venda de um caixão multifuncional com estampa de onça. Com peças limitadas, o item fúnebre teve todas as suas unidades vendidas e esgotou em apenas alguns minutos após a divulgação.

Com alças reforçadas e interior ajustável, o produto pesa cerca de 81 kg e pode ser utilizado em velórios ou como peça decorativa. Sua capa possui a cor vermelha e o logotipo da marca impresso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Supreme (@supremenewyork)

Fabricado em parceria com Titan Casket, fabricante especializado em caixões, o item custa o montante de US$ 3.798, aproximadamente R$ 20 mil na cotação atual.

Leia Também:

Irã anuncia nova onda de ataques a Israel e embarcações dos EUA
Ex-Vitória fica 'preso' no Catar e presencia guerra de perto: "Medo"
Guerra faz gasolina passar de R$ 7 na Bahia; veja quanto custa rodar 100km

Repercussão na web

Conhecida por colocar seu logotipo em itens inusitados, como martelo, buzina e extintor de incêndio, a Supreme recebeu comentários positivos na web sobre seu novo lançamento.

Internautas aprovaram o caixão personalizado e fizeram elogios sobre o item no Instagram. “Melhor acessório já lançado”, disse um. “O forro com estampa de chita foi a melhor escolha para ser honesto”, escreveu outra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caixão grife

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os caixões tradicionais não possuem estampas
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Os caixões tradicionais não possuem estampas
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Os caixões tradicionais não possuem estampas
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Os caixões tradicionais não possuem estampas
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

x