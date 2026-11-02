Hackers atacam sistemas de refrigeração de supermercados da Europa; entenda

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Supermercados de países europeus voltaram a ser alvo de ataques cibernéticos contra sistemas de refrigeração. Nesta segunda-feira, 2, as redes Ahold Delhaize e Colruyt informaram que um incidente tecnológico durante a madrugada afetou geladeiras e freezers de dezenas de lojas na Bélgica e em Luxemburgo. Na Suécia, as redes ICA e Coop também relataram problemas semelhantes.

Em uma das lojas suecas da ICA, a temperatura dos refrigeradores e congeladores teria sido alterada remotamente para 50°C. A própria unidade informou, nas redes sociais, que os equipamentos haviam sido hackeados. Posteriormente, comunicou que a loja já estava aberta novamente.

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Na Bélgica, a rede Delhaize identificou aumento de temperatura nos sistemas de refrigeração. A empresa informou que investiga o incidente. Já Stephan Moelans, presidente-executivo da empresa de refrigeração Sabcobel, responsável pelos sistemas da Delhaize, afirmou que houve um ataque cibernético que colocou os evaporadores das unidades no modo de degelo.

O Colruyt Group, que opera lojas Spar na Bélgica por meio de franquias, informou que cinco unidades tiveram os sistemas de refrigeração atacados.

Ataques semelhantes foram registrados na França

Os novos incidentes acontecem após uma série de ataques registrada na França no mês passado. Na ocasião, segundo informações da polícia, hackers assumiram o controle de unidades de refrigeração em centenas de supermercados. As temperaturas chegaram a 50°C, provocando incêndios e perdas de alimentos.

A Ahold também comunicou à polícia holandesa, no mês passado, um incidente de segurança cibernética após detectar atividades suspeitas em sua infraestrutura.

Na Suécia, o chefe do Centro Nacional de Segurança Cibernética, John Billow, afirmou que a instituição investiga vários casos envolvendo sistemas de refrigeração de supermercados em diferentes regiões do país.

Um porta-voz da ICA confirmou que um número limitado de lojas foi afetado durante a madrugada. A rede Coop, por sua vez, informou ao jornal sueco Aftonbladet que seis unidades enfrentaram problemas semelhantes.

Dispositivos conectados ampliam riscos de ataques

Os ataques chamam atenção para a vulnerabilidade de equipamentos que passaram a ser monitorados e controlados remotamente. Além de geladeiras e sistemas de aquecimento, câmeras de segurança e redes de alarme também podem ser acessadas por meio de conexões digitais.

Segundo John Billow, nas últimas semanas foram identificados diversos dispositivos de tecnologia operacional expostos na Suécia. Ele afirmou que é necessário atualizar esses equipamentos ou aplicar correções de segurança.

Uma rede de supermercados da Estônia também foi afetada, segundo a fornecedora de tecnologia Kitman Coldtech. O presidente-executivo da empresa, Jann Mutso, confirmou o incidente à emissora pública ERR, mas não revelou o nome da rede atingida.

Até o momento, as autoridades não apontaram quem estaria por trás dos ataques registrados no mês passado. Também não houve reivindicações de autoria.