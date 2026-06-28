Helicóptero cai e deixa 14 mortos na Arábia Saudita

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Quatorze pessoas morreram na manhã deste domingo, 28, após a queda de um helicóptero operado pela petroleira estatal da Arábia Saudita, em Ras Tanura. Até o momento, a identidade dos que foram à óbito ainda não foram reveladas. Segundo a agência estatal de notícias, todos os mortos são cidadãos sauditas.

O caso envolvendo a aeronave, sob domínio da Saudi Aramco, é considerado incomum. As causas do acidente, por sua vez, estão sendo investigadas.

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"As investigações estão em andamento, com a participação das autoridades relevantes, para determinar as causas do acidente de helicóptero", diz a agência estatal de notícias.

A tragédia ocorre dias após a petroleira retomar o carregamento de petróleo bruto no terminal Ras Tanura. As atividades estavam paralisadas há quatro meses.

O que diz o Ministério de Energia

Em nota, a pasta lamentou a morte dos cidadãos e expressou solidariedades às famílias das vítimas. "O Ministério de Energia expressa suas mais profundas condolências às famílias dos mártires, rogando a Deus Todo-Poderoso que lhes conceda a misericórdiae perdão e os aceite como mártires", diz o comunicado.

Ras Tanura

A Ras Tanura abriga um dos principais complexos de refino e exportação de petróleo. O local é considerado como estratégico para a expansão da indústria petrolífera do país.

Maior exportador de petróleo do mundo

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, juntou-se a uma corrida para mover cargas depois que os produtores do Oriente Médio aumentaram a produção e as exportações de petróleo e gás antes de um acordo provisório para parar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã.