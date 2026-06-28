Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Helicóptero cai e deixa 14 mortos na Arábia Saudita

Causas do acidente aéreo estão sendo investigadas

Gabriela Araújo
Por
Arábia Saudita
Arábia Saudita - Foto: Meshari Alawfi | Wikimedia Commons

Quatorze pessoas morreram na manhã deste domingo, 28, após a queda de um helicóptero operado pela petroleira estatal da Arábia Saudita, em Ras Tanura. Até o momento, a identidade dos que foram à óbito ainda não foram reveladas. Segundo a agência estatal de notícias, todos os mortos são cidadãos sauditas.

O caso envolvendo a aeronave, sob domínio da Saudi Aramco, é considerado incomum. As causas do acidente, por sua vez, estão sendo investigadas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"As investigações estão em andamento, com a participação das autoridades relevantes, para determinar as causas do acidente de helicóptero", diz a agência estatal de notícias.

A tragédia ocorre dias após a petroleira retomar o carregamento de petróleo bruto no terminal Ras Tanura. As atividades estavam paralisadas há quatro meses.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Com show de Yamal e Oyarzabal, Espanha atropela a Arábia Saudita
Com show de Yamal e Oyarzabal, Espanha atropela a Arábia Saudita imagem

TUDO IGUAL!

Uruguai para na Arábia Saudita e estreia com empate na Copa do Mundo
Uruguai para na Arábia Saudita e estreia com empate na Copa do Mundo imagem

NOVOS CAMINHOS

Técnico que comandou Vitória em vexame vai assumir time da Arábia Saudita
Técnico que comandou Vitória em vexame vai assumir time da Arábia Saudita imagem

O que diz o Ministério de Energia

Em nota, a pasta lamentou a morte dos cidadãos e expressou solidariedades às famílias das vítimas. "O Ministério de Energia expressa suas mais profundas condolências às famílias dos mártires, rogando a Deus Todo-Poderoso que lhes conceda a misericórdiae perdão e os aceite como mártires", diz o comunicado.

Ras Tanura

A Ras Tanura abriga um dos principais complexos de refino e exportação de petróleo. O local é considerado como estratégico para a expansão da indústria petrolífera do país.

Maior exportador de petróleo do mundo

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, juntou-se a uma corrida para mover cargas depois que os produtores do Oriente Médio aumentaram a produção e as exportações de petróleo e gás antes de um acordo provisório para parar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

arábia saudita mundo

Relacionadas

Mais lidas