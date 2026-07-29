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Homem desaparece após festa e é encontrado morto dentro de píton gigante

Relatos da imprensa indonésia apontam que a vítima foi surpreendida pela cobra enquanto caminhava

Luan Julião
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Homem foi visto pela última vez caminhando sozinho por uma trilha na floresta
Homem foi visto pela última vez caminhando sozinho por uma trilha na floresta - Foto: Reprodução

Um agricultor de 40 anos morreu após ser atacado por uma cobra píton na província de Maluku, na Indonésia. O corpo de Hasim Lumbessy foi encontrado dentro do animal depois que familiares mobilizaram moradores para procurá-lo, diante de seu desaparecimento.

As buscas começaram após o homem não retornar para casa. Durante a procura, equipes encontraram objetos pessoais da vítima e vestígios de sangue em uma estrada por onde ele teria passado. Pouco depois, os moradores localizaram uma píton de aproximadamente sete metros com o abdômen visivelmente dilatado, levantando suspeitas de que ela pudesse ter atacado o agricultor.

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Ataque teria ocorrido durante o retorno para casa

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Lumbessy havia passado a noite em uma festa, onde consumiu bebidas alcoólicas em um bar da zona rural. Na madrugada de segunda-feira, 27, ele foi visto caminhando sozinho por uma trilha em meio à floresta, enquanto retornava para casa.

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O site indonésio Jakarta Globe informou que a cobra teria surpreendido o agricultor durante o trajeto, mordendo uma de suas pernas. Em seguida, o animal se enrolou no corpo da vítima, impedindo qualquer reação. O homem teria sido esmagado antes de ser engolido pelo réptil.

Corpo foi retirado após abertura do animal

Com o auxílio de policiais, os moradores mataram a píton e abriram o corpo do animal. No interior, encontraram o agricultor, confirmando a suspeita de que ele havia sido atacado e devorado.

Casos desse tipo são considerados raros, mas ataques envolvendo pítons de grande porte já foram registrados em áreas rurais da Indonésia, onde esses répteis habitam regiões de floresta e podem entrar em contato com moradores durante deslocamentos por trilhas.

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Tags

ataque de cobra Indonésia Píton

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