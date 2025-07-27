MUNDO
Homem é preso suspeito de esfaquear ao menos 11 pessoas
Vítimas foram socorridas para um hospital próximo ao local do ataque
Por AFP
Pelo menos 11 pessoas foram esfaqueadas em frente a uma loja da rede Walmart no estado americano de Michigan, neste sábado (26), disseram as autoridades, enquanto a polícia confirmou que um suspeito está sob custódia.
"Podemos confirmar que 11 vítimas estão sendo atendidas" após o ataque em Traverse City, disse o hospital local Munson Medical Center em um comunicado nas redes sociais.
Algumas pessoas ficaram gravemente feridas, segundo a imprensa local.
A polícia estadual de Michigan afirmou que as autoridades estão investigando "um incidente de esfaqueamento múltiplo" na loja Walmart em Traverse City.
"O suspeito está sob custódia, os detalhes são limitados neste momento", acrescentou a polícia.
