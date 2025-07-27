Homem é preso suspeito de esfaquear ao menos 11 pessoas

Ataque aconteceu próximo a uma loja do Walmart, em Michigan - Foto: Robyn Beck / AFP

Pelo menos 11 pessoas foram esfaqueadas em frente a uma loja da rede Walmart no estado americano de Michigan, neste sábado (26), disseram as autoridades, enquanto a polícia confirmou que um suspeito está sob custódia.

"Podemos confirmar que 11 vítimas estão sendo atendidas" após o ataque em Traverse City, disse o hospital local Munson Medical Center em um comunicado nas redes sociais.

Algumas pessoas ficaram gravemente feridas, segundo a imprensa local.

A polícia estadual de Michigan afirmou que as autoridades estão investigando "um incidente de esfaqueamento múltiplo" na loja Walmart em Traverse City.

"O suspeito está sob custódia, os detalhes são limitados neste momento", acrescentou a polícia.