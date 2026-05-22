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Homem tenta abrir porta de avião e voo é desviado às pressas

O suspeito ainda agrediu outro passageiro do voo

Franciely Gomes
Por
O voo precisou ser cancelado após o ocorrido
O voo precisou ser cancelado após o ocorrido - Foto: Ilustrativa | Magnific

Um homem causou um verdadeiro tumulto durante um voo de Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos, para a Guatemala nesta quinta-feira, 21. O rapaz tentou abrir a porta do avião, que contava com 145 passageiros e seis tripulantes.

Operado pela United Airlines, o voo 1551 estava no ar há cerca de uma hora quando o ocorrido aconteceu. Com o risco, ele precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de Washington Dulles, fazendo uma curva em U sobre o leste da Virgínia.

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De acordo com um comunicado da FAA (Administração Federal de Aviação), a tripulação do avião relatou o episódio de perturbação envolvendo o passageiro indisciplinado.

O piloto da aeronave chegou a relatar à central de controle que o passageiro também agrediu outro companheiro de voo. Entretanto, ninguém ficou ferido com a ação.

Segundo a United, o voo foi cancelado e os passageiros receberam acomodações para passar a noite, sendo reacomodados em um novo voo para a Cidade da Guatemala na manhã desta sexta-feira, 22.

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avião estados unidos mundo

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