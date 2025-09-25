Idosa é presa por manter corpo da filha em freezer por 20 anos

Policiais na frente de prédio onde idosa morava - Foto: AFP

A polícia japonesa informou nesta quinta-feira (25) que prendeu uma mulher de 75 anos que supostamente confessou ter mantido o corpo da filha em um freezer por duas décadas.

Na terça-feira, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta em uma geladeira na casa de Keiko Mori, em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, informou um porta-voz da polícia sob anonimato.

Mori "alegou que era sua filha", Makiko, nascida em 1975, disse o porta-voz. "O estado de decomposição estava avançado", acrescentou o porta-voz, observando que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte.

Mori foi à polícia na terça-feira com um parente para relatar que havia mantido o corpo no freezer. Quando os investigadores visitaram sua casa, encontraram o corpo, vestido com camiseta e roupas íntimas, ajoelhado no eletrodoméstico, disse o porta-voz.

Mori tem vários filhos, mas a polícia não revelou quantos ou o que relatou aos investigadores sobre Makiko. A mulher morava sozinha desde a morte do marido no início deste mês, acrescentou o porta-voz.