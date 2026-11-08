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ACHADO MILIONÁRIO

Idosa usa peso de porta por décadas sem saber que pedra vale mais de R$ 5 milhões

Mineral foi herdado por um parente e passou por análise de especialistas

Beatriz Santos
Por
Descoberta só aconteceu depois da morte da idosa
Descoberta só aconteceu depois da morte da idosa - Foto: Canva Fotos | Ilustrativa

Uma pedra utilizada como peso de porta durante décadas escondia um valor que sua antiga dona jamais imaginou. Encontrado à beira de um riacho na cidade de Colți, na Romênia, o objeto era, na verdade, uma das maiores pepitas de âmbar do mundo, avaliada em mais de US$ 1 milhão, o equivalente a mais de R$ 5 milhões.

A descoberta só aconteceu depois da morte da idosa, na década de 1990, quando um parente herdou o mineral e decidiu investigar sua verdadeira origem. Até então, a pedra havia passado anos sendo utilizada como um simples objeto doméstico, sem que sua importância fosse conhecida.

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Pedra escondia milhões de anos de história

Segundo informações do jornal espanhol El País, o familiar desconfiava que o objeto poderia valer mais do que se imaginava. Por isso, decidiu vendê-lo ao Estado romeno, que encaminhou a peça ao Museu Histórico da Cidade de Cracóvia, na Polônia, para uma avaliação especializada.

Durante os exames, os especialistas confirmaram a autenticidade do âmbar e estimaram que o mineral tivesse entre 38,5 e 70 milhões de anos. A análise revelou que aquele objeto aparentemente comum era, na realidade, uma peça de grande importância histórica e científica.

Pepita está exposta em museu na Romênia

Atualmente, a pedra está em exposição no Museu Provincial de Buzau, na Romênia, e tem seu valor estimado em mais de US$ 1 milhão. De acordo com o El País, ela também está entre as maiores peças de âmbar já encontradas no mundo.

A importância do achado vai além de sua avaliação financeira. A dimensão e a idade estimada do mineral fazem dele um exemplar relevante para pesquisadores e instituições dedicadas à preservação de materiais naturais.

“Sua descoberta representa um grande significado tanto em nível científico quanto em nível museológico”, disse Daniel Costache, diretor do Museu do Condado de Buzău, ao jornal espanhol em 2024.

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