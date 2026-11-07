Tempestade pode atingir a Terra até domingo; entenda os riscos

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Uma tempestade geomagnética pode atingir a Terra até este domingo, 8, segundo um alerta emitido pelo Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos (NOAA).

O fenômeno, provocado pela interação entre o vento solar e o campo magnético terrestre, tem previsão de intensidade fraca, mas pode alcançar níveis moderados durante o período.

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A atividade está associada a um fluxo de vento solar de alta velocidade originado em um buraco coronal no Sol. De acordo com a previsão, os efeitos podem ser sentidos principalmente em sistemas de navegação, satélites e comunicações que utilizam ondas de rádio.



Apesar do alerta, não há indicação de risco direto à população. Também não são esperadas interrupções generalizadas de internet, telefonia móvel ou fornecimento de energia elétrica.

Quando a tempestade geomagnética deve atingir a Terra?

A previsão da NOAA indica a possibilidade de atividade geomagnética entre sexta-feira, 6, e domingo, 8 de novembro de 2026. O período de maior atenção está relacionado à chegada de uma corrente de vento solar mais rápida à Terra.

Às 9h30, pelo horário de Brasília, o índice Kp máximo registrado nas 24 horas anteriores havia sido 3, valor abaixo do necessário para caracterizar uma tempestade geomagnética. A previsão, porém, apontava a possibilidade de aumento da atividade ao longo dos dias seguintes.

Qual é a intensidade prevista para a tempestade geomagnética?

O alerta prevê uma tempestade de nível G1, classificada como fraca, com possibilidade de atingir G2, considerada moderada.

A NOAA utiliza uma escala que vai de G1 a G5 para classificar a intensidade desses fenômenos. Quanto maior o nível, maior pode ser o impacto sobre sistemas tecnológicos e infraestruturas.

Mesmo nos níveis mais baixos, as tempestades geomagnéticas podem provocar pequenas alterações em operações de satélites, sistemas de navegação e comunicações por rádio. Nos níveis mais elevados, os efeitos podem ser mais expressivos.

Tempestade geomagnética pode afetar celulares, GPS e internet no Brasil?

Os principais efeitos previstos estão relacionados a tecnologias que dependem de sinais de rádio, satélites e sistemas de navegação. No entanto, o alerta não indica que a população brasileira deva enfrentar falhas generalizadas nos serviços de comunicação.

GPS e aplicativos de mapas

A atividade geomagnética pode interferir na precisão de sistemas de posicionamento por satélite, como o GPS. Em determinadas condições, essas alterações podem afetar temporariamente a localização e a navegação.

Satélites e comunicações por rádio

Satélites podem sofrer alterações em suas operações durante tempestades geomagnéticas. Também podem ocorrer interferências em comunicações de rádio de alta frequência (HF), utilizadas em setores como aviação e navegação.

Energia elétrica e telefonia

Em tempestades de nível G1, podem ocorrer pequenas oscilações em redes elétricas, mas não há previsão de apagão generalizado. O alerta também não aponta para uma interrupção ampla dos serviços de telefonia móvel ou internet no Brasil, incluindo as redes 4G e 5G.

O que provocou a tempestade geomagnética de novembro?

O fenômeno está relacionado a uma corrente de vento solar de alta velocidade que parte de uma região do Sol conhecida como buraco coronal. Essas áreas apresentam campos magnéticos que permitem que partículas solares escapem com maior facilidade para o espaço.

Ao alcançar a Terra, o fluxo de partículas pode interagir com o campo magnético do planeta e provocar alterações temporárias, dando origem à tempestade geomagnética.

A previsão não deve ser confundida automaticamente com uma ejeção de massa coronal (CME), outro tipo de fenômeno solar. Segundo as informações disponíveis, não havia indicação de uma CME direcionada à Terra associada ao alerta.

A tempestade solar pode fazer mal à saúde?

Não há indicação de risco direto à saúde da população. As tempestades geomagnéticas não exigem que as pessoas permaneçam em casa, desliguem aparelhos eletrônicos ou mudem a rotina.

As principais preocupações estão relacionadas aos possíveis efeitos sobre sistemas tecnológicos e infraestruturas. Portanto, não há motivo para alarme entre os moradores do Brasil.

Será possível ver auroras no Brasil?

A previsão de uma tempestade geomagnética de nível G1, com possibilidade de G2, não indica condições para observar auroras no Brasil.

Esse fenômeno luminoso ocorre com maior frequência em regiões de altas latitudes, próximas aos polos. Durante tempestades mais intensas, as auroras podem aparecer em áreas menos habituais, mas não há previsão de que a atividade atual permita sua visualização em território brasileiro.

Como acompanhar a tempestade geomagnética em tempo real?

A NOAA disponibiliza informações sobre a atividade solar e as condições do clima espacial em seus canais oficiais. É possível consultar a previsão de três dias e acompanhar as condições para a formação de auroras.

A previsão de atividade geomagnética pode ser atualizada conforme novas observações do Sol e do vento solar são recebidas.