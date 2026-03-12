Influencer lucra R$ 260 mil por semana vendendo comida pré-mastigada

Siga o A TARDE no Google

A influenciadora Stephanie Matto voltou a surpreender a internet com um modelo de negócio atípico. Após a fama por vender puns engarrafados, a criadora de conteúdo revelou seu novo empreendimento, que atingiu atingindo a marca de US$ 50 mil (cerca de R$ 262 mil) por semana: a comercialização de comida pré-mastigada.

Matto ganhou notoriedade ao participar do reality show 90 Dias para Casar. No entanto, ela ficou mundialmente conhecida em 2022 ao vender os potes com suas próprias flatulências.

Na época, a influenciadora afirmou ter faturado mais de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) com o produto, que era enviado em frascos de vidro decorados com pétalas de flores.

Problema de saúde encerrou negócio anterior

O empreendimento acabou sendo interrompido após um susto de saúde. Matto procurou atendimento médico ao sentir fortes dores no peito e suspeitar de um ataque cardíaco.

Após exames, os médicos concluíram que o problema estava relacionado ao excesso de gases, provocado por uma dieta específica adotada para produzir mais flatulência, baseada em alimentos como feijão, ovos cozidos, shakes de proteína e iogurte.

Novo negócio viral

A ideia de vender comida mastigada surgiu após a influenciadora perceber comentários de seguidores em seus vídeos. Alguns homens relataram dificuldades para mastigar alimentos, o que a inspirou a oferecer o produto.

Em um vídeo publicado no TikTok, Matto afirmou que chega a ganhar cerca de US$ 50 mil por semana com as vendas. Segundo ela, o processo inclui mastigar o alimento, armazená-lo em recipientes com gelo e enviá-lo em embalagem refrigerada para preservar o conteúdo.

Pedidos inusitados

A criadora de conteúdo também contou que já recebeu propostas incomuns de seguidores. Em entrevista ao portal Need To Know, ela relatou pedidos para produzir vídeos com encenações específicas.

Apesar das solicitações curiosas, Matto afirma que mantém limites claros sobre o tipo de conteúdo que aceita produzir.

Vida fora das redes

Hoje, a influenciadora administra sozinha o próprio negócio digital e não conta com equipe ou gerentes.

Com mais de 400 mil seguidores somados entre Instagram e TikTok, Matto diz estar satisfeita com a carreira construída na internet e com a vida mais reservada que leva fora das redes sociais, onde mora com seus cachorros em uma casa comprada com o dinheiro obtido on-line.