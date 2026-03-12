Menu
MUNDO

Modelo russa ligada a Vorcaro pede para não ser julgada após escândalo

Maryia Lubinova ficou conhecida após Vorcaro salvar seu contato como “minha futura esposa”

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/03/2026 - 10:10 h

Maryia Lubimova
Maryia Lubimova -

A modelo russa Maryia Lubimova usou as redes sociais para pedir que brasileiros não a responsabilizem pelas decisões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master que está preso sob suspeita de crimes financeiros.

O nome da modelo começou a ganhar repercussão após vir à tona que Vorcaro havia salvo o contato dela em seu celular como “minha futura esposa”. Diante da exposição do caso, Maryia publicou um posicionamento em seu perfil nas redes sociais, onde soma quase 70 mil seguidores.

“Respeito sinceramente o Brasil e o povo brasileiro. Visitei o seu país diversas vezes e sempre senti o calor, a abertura e a energia incrível da sua cultura”, começou.

Na publicação, a modelo afirmou que nunca teve qualquer envolvimento com os negócios do ex-banqueiro.

“É importante dizer que nunca estive envolvida nos negócios ou assuntos financeiros de ninguém. Meu relacionamento com essa pessoa [Vorcaro] era puramente pessoal, entre um homem e uma mulher, não algo relacionado a dinheiro ou interesses”, emendou.

Ela também disse que tem sido difícil ver seu nome associado ao caso que ganhou destaque na imprensa.

“É doloroso ver meu nome associado a eventos com os quais não tenho nada a ver. Simplesmente, peço que me vejam como uma pessoa e não me julguem por decisões que não foram minhas.”

x