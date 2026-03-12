Homem que matou ex-esposa com coxinha envenenada é condenado

Siga o A TARDE no Google

Um homem foi condenado a 33 anos, 2 meses e 19 dias de prisão nesta quarta-feira, 11, por matar a ex-esposa com uma coxinha envenenada no município São Brás, no interior de Alagoas. Joice dos Santos Cirino foi assassinada em 9 de outubro de 2024.

O acusado, Felippe Silva Cirino, também ofereceu o alimento ao próprio filho de 15 anos, mas o adolescente sobreviveu ao optar tomar sopa.

Assim, a sentença se dividiu da seguinte forma:

27 anos de prisão pelo feminicídio de Joice dos Santos Cirino;

seis anos, dois meses e 19 dias de reclusão pela tentativa de homicídio do menor.

A acusação do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) havia sustentado a denúncia com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e feminicídio. O órgão destacou ainda que o réu teria tentado envenená-la anteriormente utilizando açaí.

Dezenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora do Fórum para esperar o resultado do julgamento que ocorria de forma restrita.

Relembre o crime

A professora Joice Cirino foi assassinada aos 36 anos, em 9 de outubro de 2024, em São Brás, Alagoas, pelo ex-marido Felippe Silva Cirino.

Antes de ser morta, a vítima havia revelado o medo de ser envenenada e chegou a enviar áudios e fotos para familiares falando que se passasse mal após comer algo, a culpa seria dele.

Após o crime, as suspeitas ficaram mais evidentes devido aos indícios apresentados por Felippe. Entre eles, o acusado voltou à residência para se livrar das embalagens da coxinha, que ele mesmo havia encomendado. Além disso, houve atraso no socorro e apatia ao saber sobre a morte.