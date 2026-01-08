Influenciadora de 20 anos é encontrada debilitada após ser traficada

Jovem foi diagnosticada com infecção pulmonar, derrame pleural e deficiência severa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma influenciadora digital chinesa de 20 anos foi vítima de tráfico humano e foi encontrada em estado grave de saúde nas ruas de Sihanoukville, no Camboja. Segundo o semanário China Newsweek, a jovem, identificada como Wu Zhenzhen, natural da província chinesa de Fujian, afirmou ter sido atraída para o Camboja por meio de uma falsa promessa de emprego bem remunerado.

No entanto, a influenciadora acabou abandonada em Sihanoukville, cidade costeira que tem sido apontada por organizações não governamentais como um dos principais polos de centros de burla online no Sudeste Asiático.

Uma fotografia em que Wu aparece sentada na rua, segurando uma radiografia das pernas que aparentava mostrar anomalias, viralizou nas redes sociais chinesas e levou a Embaixada da China no Camboja a confirmar oficialmente o caso.

A embaixada alertou, em comunicado divulgado nas redes sociais, que muitas supostas “ofertas de emprego bem remunerado no estrangeiro” estão ligadas a indústrias ilegais, como esquemas de fraude online, prostituição, jogos de azar e tráfico de drogas. “Uma vez envolvidas, as pessoas tornam-se altamente vulneráveis à detenção ilegal, abusos violentos e até risco de vida”, afirmou o órgão diplomático.

No último sábado, 3, o consulado chinês em Sihanoukville auxiliou Wu a ser internada em um hospital local. Segundo a unidade de saúde, ela foi diagnosticada com infecção pulmonar, pleurisia, derrame pleural, retenção urinária e deficiência severa de albumina. Além disso, exames toxicológicos apontaram resultado positivo para metanfetamina e cetamina, drogas estimulantes de uso ilegal.

Wu foi descrita pelo China Newsweek como estando com a memória confusa e relutante em relatar detalhes do período em que permaneceu no país. “Ela mencionou ter sido detida por vários dias, mas não conseguiu especificar onde ou por qual motivo. Também disse repetidas vezes que trabalhou como empregada de mesa no Camboja, mas recusou-se a dar mais detalhes”, destacou a publicação.

Escravidão moderna

O episódio volta a expor a existência de uma rede internacional de escravidão moderna que opera no Sudeste Asiático. Milhares de pessoas são traficadas para complexos de fraude, onde sofrem torturas e são obrigadas a aplicar golpes online contra vítimas em diversas partes do mundo, movimentando milhões de dólares.

De acordo com a ONG EOS Collective, especializada na investigação de fraudes digitais, esses esquemas evoluíram para operações extremamente sofisticadas, sustentadas por tráfico humano em larga escala. A cofundadora da organização, Li Ling, afirma que somente no Camboja há mais de 250 centros de fraude, sendo que o maior deles pode abrigar mais de 15 mil pessoas.