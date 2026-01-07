Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Governo proíbe donos de imóveis alugados de despejarem seus inquilinos

Medida impede despejos entre novembro e março para proteger famílias durante o período mais rigoroso do frio

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/01/2026 - 17:13 h
Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos
Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos -

Durante os meses mais frios do ano, quando as temperaturas caem drasticamente, proprietários de imóveis alugados ficam legalmente impedidos de despejar inquilinos neste país europeu. A medida, adotada pelo governo francês, tem caráter social e busca evitar que famílias fiquem sem moradia em um período considerado crítico para a saúde e a sobrevivência.

Conhecida como “trégua invernal” (trêve hivernale), a regra suspende temporariamente ordens de despejo e reforça a proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que é a trégua invernal

A trégua entra em vigor todos os anos no dia 1º de novembro e se estende até 31 de março do ano seguinte. Nesse intervalo, os despejos ficam suspensos, mesmo quando há decisão judicial autorizando a retirada do inquilino do imóvel.

A norma se aplica principalmente a imóveis alugados, mas, em determinadas situações, também pode alcançar ocupações classificadas como irregulares, ampliando o alcance da proteção habitacional.

Leia Também:

Turistas podem ter que pagar até R$ 80 mil para entrar nos EUA
Após ação na Venezuela, governo Lula envia recado duro aos EUA
Gigante ilha marítima se move e gera alerta no Nordeste; veja
EUA venderá 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump

Serviços essenciais também ficam garantidos

Além da suspensão dos despejos, a legislação francesa impede que empresas interrompam o fornecimento de água e energia por inadimplência durante o período da trégua. A medida garante condições mínimas de aquecimento, higiene e conforto em um momento em que o frio intenso pode representar riscos à vida.

Com o encerramento da trégua, os despejos voltam a ser permitidos, e os processos judiciais que estavam suspensos seguem seu curso normal.

Proteção social em meio ao inverno rigoroso

Ao impedir despejos e cortes de serviços básicos, a política busca reduzir os impactos do inverno extremo sobre a população mais vulnerável. A iniciativa reconhece que o acesso à moradia, à água potável e ao aquecimento se torna ainda mais essencial quando as temperaturas atingem níveis perigosos.

Apesar de temporária, a medida gera debates entre proprietários e autoridades. Isso porque a trégua não extingue dívidas nem cancela processos judiciais — apenas adia sua execução. Ainda assim, o modelo francês é frequentemente citado como exemplo de política pública que tenta equilibrar o direito à propriedade com a preservação da dignidade humana em períodos críticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aluguéis aluguel de imóveis frança inquilinos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Conhecida como “trégua invernal”, regra suspende despejos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x